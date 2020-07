Offer vil ikke sige noget efter knivstik

To 19-årige mænd blev i aftes ramt af knivstik foran supermarked - men de vil ikke fortælle om gerningsmanden

To 19-årige mand i Herning blev fredag aften blevet ramt af knivstik. Mens den ene person blev ramt i øret, blev den anden stukket i låret.

Alligevel ønsker de to mænd ikke at tale fortælle om gerningsmanden, oplyser vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- De to mænd var ikke så meddelsomme, så vi skal snakke med dem igen i dag. Vi kender ikke noget til motiv, og vi ved heller ikke om de kender gerningsmanden, siger han og tilføjer:

- Den ene ville gerne fortælle lidt, den anden ville slet ikke. De er begge fra Herning, men der er ikke umiddelbart nogen relation til bandemiljøet.

Politiet har alligevel en god ide om, hvem der stak dem med kniven.

- Vi har en formodning om, hvem der er gerningsmanden, ud fra hvad nogle vidner har fortalt os. Men ham har vi ikke fat i endnu.

Knivstikkerierne fandt sted foran en Rema 1000 på H.P. Hansens Vej i Herning. Hændelsen blev anmeldt klokken 19.28,