Offeret fra Umbrella-sagen: - Alle talte om mig

Citybois-stjerne tiltalt: Ifølge den dengang 15-årige piges advokat er hendes klients største ønske at stoppe delingerne af det børnepornografiske materiale af hende på nettet og herudover få fred for sagen

Den forurettede pige kommer ikke til at stå ansigt til ansigt med en af dem, som ifølge anklagemyndigheden har delt børnepornografisk materiale af hende på nettet.

Det er fredag den ene halvdel af Citybois, Anthon Edwards Knudtzon, som er en af mere end 1000 mennesker, der er sigtet, tiltalt og nogle dømt for at have delt krænkende videoer med intime seksuelle optagelser af en dengang 15-årig pige og dreng.

Anthon Edwards Knudtzon undskyldte torsdag aften sine handlinger i et opslag på Instagram, før han fredag satte sig på anklagebænken i Københavns Byret.

Ifølge anklageskriftet har Anthon Edwards Knudtzon delt to forskellige videoer med børnepornografisk materiale i kategori 2 til tre mennesker via Messenger i 2015 - kort efter at Citybois røg ud lige før finalen i X Factor. Han var 16 år på det tidspunkt.

148 nye sigtelser i Umbrella-sagen

Børnepornografi i kategori 2 omhandler blandt andet fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor der er to eller flere aktører på billedet, og hvor der er seksuel aktivitet, herunder samleje og anden kønslig omgang end samleje.

Se også: Tiltalt Citybois-stjerne tilstår

Alle kaldte mig grimme ting

For den i dag voksne kvinde, som ses på videoerne har det haft store konsekvenser, at de er blevet delt så bredt:

– Jeg kunne ikke deltage i sociale arrangementer, for jeg blev ydmyget gang på gang. Alle talte om mig og kaldte mig grimme ting, har pigen fortalt til Politiken.

Ifølge hende gjorde politiet ikke nok for at stoppe spredningen af materialet og overlod det til hende selv, at stoppe delingerne.

Fakta om Umbrella-sagen – Sagen begynder, da Facebook adviserer de amerikanske myndigheder om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år blev delt hyppigt blandt unge på chat-platformen Messenger. Delingerne sker frem til efteråret 2017. – Oplysningerne går via Europol til dansk politi, som indleder sagen under navnet Umbrella. – Materialet består af seksuelt indhold med personer, der på tidspunktet for optagelsen var 15 år. Det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno. – Politiet har sigtet over 1000 unge for distribution af seksuelt krænkende materiale blandt primært unge i hele landet. Hovedparten har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange. – Der er allerede afgjort ni prøvesager af forskellig grovhed, hvoraf otte blev anket til landsretten, og en enkelt er vurderet i Højesteret. Afgørelserne går fra frifindelse i et tilfælde over bødestraffe til betinget fængsel mellem 20 og 40 dage. – Kendes man skyldig i overtrædelse af § 235, kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten. Vis mere Luk

I en redegørelse fra psykolog Anne Kaplan, der blev fremlagt i Højesteret, der behandlede en af sagerne, fremgår det, at offeret har symptomer på posttraumatisk stress i form af flashbacks og mareridt i en sådan grad, at det har haft en invaliderende effekt på hendes søvn, og at hun kæmper med invaderende symptomer som angst og panikanfald, og at hun i perioder gennem snart 3 år har lidt af moderat til svær depression.

– Mange dage er det for svært for mig at stå op og se mig selv i spejlet på grund af alt det, der er sket. Det er konsekvenserne, jeg fortsat må leve med. Jeg kan ikke sidde i et rum, uden jeg er udstillet, fordi nogen har set mig nøgen uden mit samtykke, fortalte hun til Politiken.

Ikke gjort noget galt

– Det her har frataget mig retten til min krop. Jeg kan ikke bestemme, hvem der skal se mig uden tøj på. Det er ellers noget, man rigtig gerne vil have magt over, sagde kvinden, der fortalte, at hun har overvejet at flytte til udlandet med sin familie bare for at få fred. Men samtidig synes hun ikke, at det kan være rigtigt.

– Jeg har ikke gjort noget galt. Det er der en masse andre, der har, sagde hun i interviewet med Politiken.

Kvindens bistandsadvokat, Miriam Michaelsen mødte på hendes vegne i byretten, og ifølge advokaten er hendes klients største ønske at stoppe delingerne og herudover få fred for sagen, som har haft ’voldsomt store konsekvenser for hende’.

– Det holder aldrig op med at forfølge hverken hende eller de andre digitalt krænkede jeg repræsenterer. Og hver gang det bliver omtalt, medvirker det til yderligere søgning efter det børnepornografisk materiale, fastslår advokaten.

Konsekvenser

Umbrella-sagen, som den omfattende sag kaldes, er ifølge Miriam Michaelsen uhyre vigtig, fordi:

– Det er en af de første sager, der viser konsekvenserne af de her delinger, som spreder sig som ringe i vandet, hvis folk ikke tænker sig om. Det synliggør, at det vi foretager os på nettet har konsekvenser. For en kvinde i min klients alder er det altødelæggende. Men det har også konsekvenser for dem, der deler krænkende materiale.

Se også: Citybois droppet af TV2

Advokaten vil ikke ligefrem sige, at hun har ondt af de mere end 1000 anklagede i sagen, men:

– Jeg kunne godt have ønsket, at de havde modtaget ordentlig oplysning og indsigt langt tidligere. Og deri ligger også et samfundsansvar, som ikke er blevet taget tids nok. Hele det digitale område er ikke blevet reguleret tilstrækkeligt grundigt, og jeg kunne godt have ønsket mig, at man tidligere havde stillet de sociale medier til ansvar for indhold også.

Miriam Michaelsen tilføjer dog, at ud af de 5000 mennesker, som har modtaget det krænkende materiale, har ’kun’ 1000 delt det.

– Så der er alligevel 4000, der har tænkt sig om.