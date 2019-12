Offerets advokat: Hun ønsker bare det stopper

Livet fik en trist drejning for den unge kvinde i Umbrella-videoen. Hun var blot 15 år, da videoen med krænkende seksuelt indhold blev optaget.

Af en psykologerklæring, der er gengivet i retten, fremgår det, at hun har svært ved at klare en normal hverdag. Hun har blandt andet symptomer på ptsd, angst og svær til moderat depression.

Hun har oplevet, at det er som at være i et sort hul og bliver grebet af selvmordstanker, lyder nogle af konsekvenserne for hende.

Miriam Michaelsen er bistandsadvokat for den unge kvinde og har set de kæmpemæssige konsekvenser, det har for hende, at hun bliver defineret med det, der er på videoen.

– Og interessen og opmærksomheden bliver ved med at være der, og hun ønsker sig allermest bare, at det her snart stopper, så hun kan komme videre med sit liv, siger advokaten.

Hurtigere respons

Hun ønsker ikke at tage stilling til, om det er rimeligt, at de primært børn og unge i Umbrella-sagen automatisk får en plet på børneattesten i tyve år, hvis de bliver dømt efter paragraffen om distribution af børnepornografisk materiale.

– Men jeg kan konstatere, at for min klients vedkommende er det ligegyldigt, om personen, der deler, selv er 15 eller 35. Vedkommende har medvirket til en deling, som gør, at det her ligger på internettet og kan blive ved med at dukke op.

– Samtidig kan jeg godt forstå, at det er en meget voldsom og alvorlig konsekvens for mange af dem, der bliver dømt i de her sager, og jeg ville da også ønske, at retssystemet havde grebet den her sag langt tidligere. For så havde vi ikke stået, hvor vi står i dag, med over 1000 sigtede.

Flere typer deling

Advokaten har læst mange sagsakter i både Umbrella-komplekset og andre sager om digitale krænkelser, og hun har set delinger, der falder i den kategori, hun kalder ’ups-delinger’, hvor man deler materialet umiddelbart efter, at man har modtaget det, uden at tænke sig ordentligt om. Og så dem, hvor det bliver delt med meget grænseoverskridende, nedgørende og decideret ondskabsfulde kommentarer.

– Der synes jeg, at det giver virkelig god mening, at de ikke skal have med børn at gøre. Og det, kan jeg også se, har betydning for de straffe, der bliver givet.

– Skulle det også få betydning i forhold til børneattesten?

– Det tænker jeg bør være op til dommerne og retssystemet, hvordan det skal skrues sammen. Mit fokus er på mine klienter, og for dem er det vigtigt at se, at retssystemet klart indikerer, at de er blevet udsat for noget ulovligt, og at det ikke er deres skyld.

Miriam Michaelsen har mere end 70 klienter, som er forurettede i digitale krænkelsessager, og hun understreger, at Umbrella-sagen ikke er enestående.

– Det her er ikke et ungdomsfænomen. Det her er et samfundsproblem. Og jeg tror altid, at der er behov for forbedring på lovgivningen, når man har med et forholdsvist nyt område at gøre.

