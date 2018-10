Offers familie advarede politiet før drab

Politiet var tirsdag eftermiddag massivt til stede omkring Danmarksgade-Teglgårdsvej i Frederikshavn. (Video: Rene Schütze)

Familien til den 70-årige Inger Kristensen, der onsdag blev dræbt med knivstik af en 64-årig bekendt, er ikke kun ramt af dyb sorg.

De står også tilbage med følelsen af at være blevet svigtet af myndighederne, efter de gentagne gange den seneste uge forsøgte at få politiet til at gribe ind over for den 64-årige. Det fortæller kvindens svigersøn Peter Dronninglund til Ekstra Bladet.

64-årig fængslet: Købte 14 centimeter lang slagterkniv kort før drab

- Både politiet og Retspsykiatrien har fejlet big time. Der må være nogen, der sidder med røde ører, og der skal placeres et ansvar, siger han.

Svigersønnen fortæller til Ekstra Bladet, at den nu dræbte og den sigtede kom i samme frikirke og var naboer.

Ifølge Peter Dronninglund blev den 70-årige og hendes to døtre torsdag i sidste uge holdt indespærret i halvanden time af den 64-årige.

- Der ringer de til politiet, og der går 45 minutter, før de dukker op, fortæller han.

Senere samme aften ringer familien igen til politiet. De får at vide, at hvis ikke han stod med et våben, havde de ikke tid til at komme.

Fredag aften opsøgte den 64-årige atter familien på en adresse i Frederikshavn, hvor det endte med klammeri mellem ham og svigersønnen.

- Jeg ringer til politiet, og det ender med, at han bliver anholdt og taget med til Aalborg.

Det er dog en stakket frist. Ifølge familien fortsætter chikanen, da den 64-årige bliver løsladt klokken fire næste morgen. Der bliver sendt sms'er og Facebook-beskeder til personer i familiens omgangskreds.

- Chikanen og hetzen fortsætter, og lørdag opretter politiet et journalnummer, som vi skulle opgive, hvis han troppede op igen.

- Søndag tager det til og han indtaler en ubehagelig besked på min svigermors telefonsvarer. Vi ringer til politiet, men får igen oplyst, at de ikke vil gøre noget, fortæller Peter Dronninglund.

Da familien mandag opsøgte politiet for at få et polititilhold, følte familien, at de blev latterliggjort.

- De går dog med til at iværksætte et polititilhold, men familien får oplyst, at der ikke er kød nok på sagen, og der kan gå lang tid, før det får konsekvenser for den 64-årige.

- Vi har kontaktet politiet gentagne gange. Hvis det er fordi politiet ikke har ressourcer, må der være nogen højere oppe i systemet, der skal stå til ansvar, lyder det fra Peter Dronninglund.

Artiklen fortsætter under billedet

Under grundlovsforhøret kom det frem, at den sigtede indlagde sig selv på psykiatrisk afdeling få dage før drabet. Fotograf René Schütze

Politiet: Vi undersøger hændelsesforløbet

Nordjyllands Politi er ved at undersøge hændelsesforløbet op til drabet.

- Vi vil nu gå i gang med at undersøge hændelsesforløbet og se, om der er noget, vi kunne gøre anderledes, siger politiinspektør Marianne Vestergaard-Lau til Ekstra Bladet.

- Det er ulykkeligt, og jeg skal være den første til at udtrykke stor medfølelse med familien.

Hun bekræfter, at politiet flere gange har været i kontakt med både den sigtede og den nu dræbte samt familien.

Blev der iværksat et strakstilhold?

- Nej, det gjorde der ikke. Jeg kan ikke sige nok om det på nuværende tidspunkt, men der er lavet en anmodning om et tilhold.

Hun understreger, at et tilhold ikke havde forhindret et spontant møde mellem de to.