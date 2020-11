Officielt: Tidligere dansk statsborger Said Mansour dømt til døden

Den tidligere danske statsborger Said Mansour - også kendt som 'Boghandleren fra Brønshøj' - er blevet dømt til døden i Marokko.

Det har de marokkanske myndigheder bekræftet over for Danmark, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en mail til Ritzau.

Tidligere har det været fremme i marokkanske medier, at Said Mansour var blevet dømt til døden blandt andet på grund af et angreb i den marokkanske by Casablanca, som i 2003 kostede 45 personer livet.

- De marokkanske myndigheder har bekræftet over for Danmark, at Said Mansour er blevet idømt dødsstraf i Marokko. Vi kan endvidere forstå, at dommen er appelleret, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Said Mansour blev i 2015 af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hellig krig.

Landsretten annullerede Said Mansours danske statsborgerskab og udviste ham for altid. Dommen blev i 2016 stadfæstet i Højesteret.

Said Mansour blev udsendt fra Danmark til Marokko i januar 2019.