Ofre for deling af sex-videoer kræver erstatning

OVERBLIK OVER SAGEN

Politiet sigter mere end 1000 unge fra hele landet for at dele en sexvideo fra 2015 på sociale medier.

Læs om forløbet her.

* 15. januar 2018: Rigspolitiet meddeler, at flere end 1000 unge er sigtet for at distribuere seksuelt krænkende materiale.

* Det er sket ved, at de har delt en sexvideo fra 2015 med en 15-årig pige og flere drenge fra Nordsjælland.

* Nogle har angiveligt delt den få gange, mens andre har delt den mange gange.

* I en række prøvesager ved blandt andet Retten i Randers og Retten i Lyngby er der rejst tiltale mod unge, og disse sager kommer til at virke som rettesnor for de øvrige sager.

* Digitale sexkrænkelser kan straffes efter forskellige paragraffer.

* De medvirkende i sexvideoen var 15 år, da optagelserne blev lavet. Selv om man lovligt kan have sex, fra man er fyldt 15 år, forbyder straffeloven besiddelse og deling af foto og video af personer under 18 år, hvis der er et seksuelt indhold.

* Det betyder, at de unge, der har delt videoen, kan dømmes efter straffelovens 235. Den handler om udbredelse af børnepornografisk materiale. Det kan koste bøde eller fængsel indtil to år. Under særligt skærpende omstændigheder fængsel indtil seks år.

* Hvis man dømmes efter paragraf 235, kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten.

* En notering på børneattesten står der i mindst ti år og kan betyde, at man ikke kan få job i en børnehave eller blive fodboldtræner. Hvis amerikanske myndigheder får oplysninger om forholdet, kan det også give problemer i forbindelse med indrejse i USA.

Kilder: Rigspolitiet, Retsinfo og Ritzau.