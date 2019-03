Ofres familier får et kilo jord at begrave efter flystyrt

Det kommer til at blive både svært og til at tage lang tid, før de 157 ofre fra et flystyrt søndag den 10. marts i Etiopien er blevet identificeret.

Derfor får ofrenes familier nu tilsendt jord fra ulykkesstedet, som de kan begrave i stedet for at vente på de jordiske rester.

Det oplyser to ofres familier.

Det bekræftes af en unavngiven embedsmand fra den etiopiske regering.

Der er tale om poser med et kilo afbrændt jord, der er hentet fra de steder, hvor flyets vragrester er landet efter styrtet. Embedsmænd er begyndt at sende poserne ud til alle ofrenes familier.

- Jorden kom, da det stod klart, at det vil være umuligt at identificere ligene og overdrage de jordiske rester til familierne.

- Men vi får ikke fred, før vi får det rigtige lig eller de jordiske rester fra vores elskede, siger et af ofrenes familiemedlemmer.

Arbejdet med at identificere ofrene ud fra dna-prøver er gået i gang. Det ventes dog at tage omkring seks måneder at identificere ofrene.

De etiopiske myndigheder oplyser, at de vil udstede dødsattester inden for de kommende to uger. Ofrene kom fra 35 forskellige lande.

Der er planlagt en mindeceremoni i Etiopiens hovedstad, Addis Abeba, søndag - en uge efter flystyrtet.

Det var et fly fra Ethiopian Airlines med 149 passagerer og otte besætningsmedlemmer om bord, der søndag styrtede. Det var på vej mod Kenyas hovedstad, Nairobi, og styrtede seks minutter efter start.

Flyet var af typen Boeing 737 MAX 8. Det var samme type fly, der i oktober styrtede i Indonesien. Dengang mistede 189 personer livet.

Ulykkerne har fået flere lande, myndigheder og selskaber til midlertidigt at indstille deres brug af netop den type fly.

Boeing har også indstillet leveringen af flytypen, mens man venter på, at en ny software bliver udviklet, afprøvet og installeret.