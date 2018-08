Også mænd på sex-tiltalt nordjydes lange dødsliste

Alle 17 personer på 22-årig mands liste over potentielle ofre er blevet afhørt af politiet

Den opsigtsvækkende nyhed i går om, at en 22-årig nordjysk mand havde skrevet 17 navne og adresser på en liste over personer, han ville voldtage og/eller dræbe, har vakt uro blandt især yngre piger i hans omgangskreds i Aalborg.

Den unge nordjyde, som stammer fra en mindre by i Vendsyssel, er tiltalt for voldtægtsforsøg af særlig farlig karakter og drabsforsøg. Dels mod en 24-årig kvinde i Aalborg og dels mod 16 øvrige navngivne personer fra en seddel, som blev fundet i hans hjem 2. januar.

- Det er ikke spor rart at tænke på, om ens navn står på listen, blot fordi man har studeret med ham, som en yngre kvinde skriver i en mail til Ekstra Blandet.

- Jeg har veninder, som er skræmte og bange for, at de står på hans liste, fortsætter kvinden, der ikke vil have sit navn frem.

Alle på listen er afhørt

Men alle personer, som figurerer på navnesedlen, er blevet afhørt af politiet, oplyser sagens anklager, Dorthe Lysgaard. Hun er tilknyttet Østjyllands Politi, som har efterforsket sagen, fordi Nordjyllands Politis øverste chef Anne Marie Roum Svendsens navn står på listen.

- Navnelisten omfatter også enkelte mænd, siger Dorthe Lysgaard.

Under efterforskningen har politiet finkæmmet den 22-åriges computer og fundet store datamængder, som i følge anklageren understøtter tiltalen.

i lejligheden har politiet en økse, ledningsstrips og en skruetrækker, der blev under overfaldet på den 24-årige kvinde. I følge Ekstra Bladets oplysninger er der også fundet remedier, som kan bruges til partering af lig. Alle redskaberne har udløst en tiltale for ulovlig våbenbesiddelse.

Forsvarer: Politiet overdriver

Den 22-åriges forsvarer, Charlotte Møller Larsen, sagde i går til Ritzau, at politiet overdriver betydningen af navnelisten. Den kan også have været til planlægning af indbrud, sagde hun - uden dog at vide om det var tilfældet.

Ekstra Bladet har i dag forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar hos Charlotte Møller Larsen.

Sagen mod den 22-årige er berammet som et nævningeting og begynder 12. november ved retten i Aalborg. Den forløber over otte retsdage i november og december.

