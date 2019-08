Ohio-skyderi: Lavede dødsliste over skolekammerater

Natten til søndag lokal tid blev USA for anden gang på under et døgn udsat for et voldsomt masseskyderi med adskillige dræbte til følge.

Her åbnede en gerningsmand pludselig ild mod de festende unge mennesker i nattelivet i Dayton i Ohio, inden han efter ganske kort tid blev dræbt af politiet, der tilfældigvis befandt sig i nærheden.

Massemorder i panisk jagt: Her bliver han skudt

Mens politiet ved det skyderi, der lørdag fandt sted i El Paso i Texas, formoder der er tale om et racistisk motiv, er motivet ved skyderiet i Dayton endnu uvist. Her dræbte gerningsmanden, der af politiet siden er identificeret som 24-årige Connor Betts, først sin søster, inden han dræbte adskillige andre umiddelbart tilfælde, der befandt sig i nærheden.

Politiet har identificeret 24-årige Connor Betts som gerningsmanden bag masseskyderi i Ohio. Politiet arbejder nu på at komme frem til motivet bag ugerningen. Foto: Dayton Police Department

Politiet arbejder nu på at opklare baggrunden for skyderiet, men ifølge amerikanske medier var vold og skydevåben langt fra fremmed for den nu afdøde Connor Betts.

Således beretter CNN, at han i sin High School-tid havde udformet en liste med medstuderende, som han ønskede at dræbe eller voldtage. Derudover fortæller en bekendt til Betts, at han ofte talte om vold og talte nedsættende om kvinder.

Mørk og depressiv

CNN har talt med flere af de personer, der optrådte på den omtalte liste, og de fortæller, at episoden udspillede sig for omkring ni år siden, hvor de blev kontaktet af personalet på Bellbrook High School, der informerede dem om, at de optrådte på listen.

En af dem var Spencer Brickler, der figurerede på listen sammen med sin søster. Han sad i en skolebus, da han så Connor Betts blive ført væk af betjente, der undersøgte truslerne.

- Han var ret mørk og depressiv i gymnasietiden, lyder det fra Spencer Brickler, der ikke ved, hvorfor han og søsteren optrådte på listen.

En anden studerende, der fik at vide, at han var øverst på listen, fortæller, at listen var opdelt i to kollonner. Én med drenge, Betts ville dræbe, og én med piger, han ville voldtage.

Fik panikanfald

Ifølge CNN har myndighederne kastet et blik på den gamle sag med fornyet interesse, efter at Betts har været involveret i det dødelige masseskyderi.

- Personligt hylede det mig helt ud af den. Jeg begyndte at få panikanfald i skolebygningen, fortæller en af de piger, der stod på listen, om tiden efter hun fandt ud af, at han var udset som et af Betts' ofre.

Mens flere af de personer, der optrådte på listen, ikke kan forklare, hvorfor de stod der, mener en af pigerne på listen, at flere af pigerne, som altså optrådte som mål for voldtægter, havde afvist at gå på date med Betts. Hun fortæller samtidig, at Betts ofte simulerede at skyde andre studerende, mens han ved andre lejligheder truede med at begå selvmord.

- Han elskede at kigge på en og lade som om han skød en ved at simulere våben med hænderne, siger hun.

Gennemførte uddannelse

Som følge af den grusomme liste var Connor Betts ifølge de studerende blevet bortvist fra skolen i mindst et år, men han vendte senere tilbage til skolen for at færdiggøre sin uddannelse.

Skolen har over for CNN bekræftet, at Betts var studerende på skolen, og at han dimitterede i 2013. De har dog foreløbig ikke yderligere oplysninger.

- Eftersom han ikke har studeret her i over seks år, indsamler vi stadig informationer, og vi vil offentliggøre dem, så snart vi kan, lyder det fra skoleinspektør Douglas A. Cozad.

Dette våben blev brugt til masseskyderiet. Foto: Dayton Police Department

I alt ni personer mellem 22 og 57 år mistede livet i skyderiet i Dayton, mens 26 blev såret, da de blev ramt af kuglerne fra .223-kaliber-riflen. Gerningsmanden havde flere magasiner med sig, og politiet frygter derfor, at langt flere kunne være omkommet, hvis ikke en patrulje tilfældigvis befandt sig i nærheden og hurtigt greb ind.