Omar dræbte Helles bror: - Jeg bruger ikke hans navn

- Han var sgu egentlig meget sjov.

- Han var rent fagligt dygtig og meget reflekterende.

Første udsagn kommer fra en HF-skolekammerat til Omar el-Hussein, som skød og dræbte filminstruktøren Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan under et terrorangreb for fem år siden.

Næste bemærkning kommer fra en lærer og bliver bragt i den nye film 'Angrebet - Omars vej til Krudttønden', hvis anden og sidste del blev sendt på DR1 torsdag aften.

Dokumentaristen bag filmen, Nils Giversen, tegner langtfra et ensidigt billede af en koldblodig morder, og selvom den dræbte filminstruktørs familie bakker op om filmen, kan Finn Nørgaards søster ikke få sig selv til at tage terroristens navn i sin mund:

- Han er drabsmanden. Jeg bruger ikke hans navn, og selvom jeg har været i kontakt med Nils Giversen gennem længere tid, så var jeg uforberedt på den fortælling, han laver, da jeg så filmen i sidste uge, siger Helle Nørgaard til Ekstra Bladet.

- Drabsmandens liv og levned fylder to tredjedele eller mere af filmen, og jeg mener, at filmens formål er vigtige. Nemlig at afdække, hvordan en person bliver radikaliseret, og at politiets manglende indsats bliver underkastet en nærmere undersøgelse.

Instruktør: Jeg hvidvasker ikke Omar el-Hussein - Jeg er fuldstændig enig med Helle Nørgaard i, at gerningsmanden selv står fuldstændig ansvarlig for den handling, han har begået. Det er hans personlige ansvar, hvad han har gjort. I kriminologien og terrorforskningen forsker man blandt andet i de mekanismer og faktorer, der påvirker et menneske til at gå den vej. Det er det, jeg har forsøgt at gøre, og terrorforskerre bruger de oplysninger, vi medier lægger frem, siger Nils Giversen, der tilføjer, at - Den forskning, der bliver lavet, gør efterretningstjenesterne klogere i deres arbejde på at modvirke terror. Nils Giversen understreger, at han har den største sympati for Helle Nørgaard og andre, der har mistet. - Og jeg er selvfølgelig ked af den del, der handler om, at det er hårdt for hende at komme tæt på den gerningsmand, der tog hendes brors liv. Billedkunstner Erik K. Christensen var selv til stede på til arrangementet om ytringsfrihed Krudttønden, da skuddene lød, og har efterfølgende tegnet terrorangrebet. Selvom han ikke har set Nils Giversens dokumentar og beskrivelser af Omar el-Hussein, spørger han åbent i et opslag på Facebook, om 'man er ved at hvidvaske ham, mon...' Det afviser Nils Giversen: - Jeg er selvfølglig mest interesseret i hans vurdering, efter han har set filmen. Men det er på ingen måde en hvidvaskning eller fratagelse af Omars personlige ansvar, siger dokumentaristen. Vis mere Luk

Alene hans ansvar

Helle Nørgaard understreger, at hendes dagsorden er ikke at sige, at terrorangrebet er Omar el-Husseins forældres eller samfundets skyld.

- Jeg mener, at vi hver især må stå til ansvar for egne handlinger, og det var alene hans valg og ansvar, at han slog Finn ihjel.

For Helle Nørgaard fylder drabet på hendes bror ikke overraskende fortsat meget.

- Det er svært og tungt, og for mig, mine tre børn og mand samt min søster og hendes familie fylder det rigtig meget. Det tærer rigtig meget på kræfterne.

- Min søster, far og jeg skrev i maj 2015 til Folketingets Retsudvalg, fordi vi var meget støt over, at Rigspolitiet stort set forbigik Finns rolle, og hvad han gjorde. Derudover stemplede man sin egen indsats (PET's, red.) som tilstrækkelig, og det kunne vi ikke forstå baggrunden for, siger Helle Nørgaard, som sammen med sin familie bad om, at man fra politisk side ville arbejde for en uvildig undersøgelse af myndighedernes herunder PET's og politiets håndtering af både det, der gik forud for, at den 22-årige el-Hussein begik to drab med få timers mellemrum, og håndteringen af selve terrordøgnet.

- Vi fik aldrig noget svar fra retsudvalget, og jeg må sige, at det har været nogle slidsomme år, hvor jeg har prøvet at holde sammen på mig selv og min familie og forsøgt at passe mit arbejde.

Finn Nørgaard blev dræbt af Omar el-Hussein ved Krudttønden på Østerbro. Privatfoto

Moderen døde tre måneder, før Finn Nørgaard blev dræbt. Faderen døde fem måneder efter, og de to søstre håber nu, at Nils Giversens dokumentar, som bl.a. har fået Ivar Fahsing til konkret at efterlyse en uvildig undersøgelse, vil få politikerne til at lytte.

- Der er behov for en uvildig evaluering, i stedet for, at politiet får lov til at stemple sin egen indsats som tilstrækkelig. Vi kan ikke lave om på, at Finn er død, men vi skylder hinanden som samfund, at det, der tydeligvis er en hel kæde af fejl og mangler hos politiets beredskab, bliver gransket, så vi er bedst muligt rustede, hvis det skulle ske igen.

De skal have et svar

Retsordfører i Dansk Folkeparti Peter Skaarup har set den nye dokumentar og langer nu utvetydigt ud efter efterretningstjenesten og Kriminalforsorgen, som han mener har svigtet deres ansvar og har skrevet til justitsministeren.

- Vil du presse på for en uvildig undersøgelse?

- Det afhænger af, hvad der kommer ud af min henvendelse til justitsministeren. For en uvildig undersøgelse båndlægge rressourcer, og det er spørgsmålet, om en sådan vil give tilstrækkeligt uddybe i forhold til mandskab, siger Skaarup, som også sad i retsudvalget, da Finn Nørgaards familie skrev til politikerne.

- Blandt andet på baggrund af henvendelsen var der indkaldt til samråd, som blev droppet, fordi der blev udskrevet valg, siger han.

- Men hvis de ikke har fået et svar, vil jeg sørge for, at de får det.

Trods en aftale om at tale med Inger Støjberg, som også har set dokumentaren, er det ikke lykkedes at få et interview med Venstre-retsordføreren.