Omfattende angreb afværget i Tyskland

Den tyske anklagemyndighed siger, at ti personer er blevet tilbageholdt for at have planer om et omfattende islamistisk angreb

Den tyske anklagemyndighed siger, at ti personer er blevet tilbageholdt for at have planer om et omfattende islamistisk angreb. Ved angrebet med et køretøj og skydevåben skulle så mange mennesker som muligt dræbes.

Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureaet blev de ti personer pågrebet i området omkring Frankfurt tidligere på dagen fredag. De tilbageholdte er mellem 20 og 42 år, men der er endnu ikke offentliggjort nogle oplysninger om nationalitet.

Reuters citerer anklagemyndigheden for at oplyse, at den hovedmistænkte skulle være en 21-årig mand fra byen Offenbach, mens også to 31-årige brødre fra Wiesbaden skulle være centrale i sagen.

De skulle ifølge anklagemyndigheden være tilknyttet et salafistisk netværk i området.

Opdateres ...