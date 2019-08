Omfattende fupnummer: Kunder narret i teleselskab

Bortviste ansatte: Flere gør det

Ifølge flere af de nu bortviste medarbejdere hos Telenor i Hundige handler sagen om flere butikker end blot deres.

Det har de forklaret til ledelsen i Telenor i forbindelse med deres bortvisninger. Og i flere samtaler og under et møde med Ekstra Bladet gentager de forklaringen.

- Det er en del af kulturen i flere butikker i Storkøbenhavn og andre steder på Sjælland, fortæller en af de ansatte, der selv har arbejdet i andre af Telenors butikker.

- Hvis man vil frem i Telenor, kræver det, at man laver nogle salg.

De ansatte fortæller, at ifølge dem så vidste dele af den sjællandske ledelse godt, at kunder nogle gange blev narret til at betale for abonnementer, de aldrig har bedt om. Eller at der blev udleveret telefoner til kriminelle ved at bruge falske id og ignorere reglerne om at se billed-id fra kunderne.

- Det er også derfor, at vi gerne vil have historien frem, så Telenor kan få ryddet op i sine butikker, lyder det fra de ansatte, der godt er klar over, at de aldrig får deres arbejde tilbage og selv har et stort ansvar i sagen.

- Der er bare en række af kunder, som er blevet snydt både i Hundige og i andre forretninger.

- De har krav på at få deres penge tilbage, mener de bortviste.