Omfattende hærværk: Det lignede en gidseltagning

Politiet tog ingen chancer, da der tidligt anden pinsedag indløb en anmeldelse om en voldsom hændelse på Oringe Psykiatriske Afdeling i Vordingborg.

- Det lignede noget fra en gidseltagning. Personalet var flygtet ud på en græsplæne, mens svært bevæbnet politi omringede de ophidsede gemytter, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

I alt fem mænd blev anholdt i forbindelse med episoden, som blev håndteret af et massivt opbud af både politi og redningsmandskab, fortæller vicepolitiinspektør hos Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi Anton Havegård til Ekstra Bladet.

Tre mistænkte er løsladt, men fortsat sigtet for optrinnet. To er fortsat anholdt, men forventes løsladt. Blandt de fem er to sigtet for vold, mens tre er sigtet for hærværk. Det er ikke utænkeligt, at der kommer andre sigtelser til.

Den ældste af de formodede uromagere er 41 år, og samtlige er tilknyttet den psykiatriske afdeling.

Mens stedets medarbejdere ifølge vicepolitiinspektøren er rystede og bliver ydet støtte, var ingen af dem tilsyneladende målet for voldshandlingerne, som politiet imødegik med trukne maskinpistoler og iført skudsikre veste.

Der var ifølge Havegård tale om en intern slåskamp, som foregik med de bare næver. En har været forbi en skadestue, men ingen er kommet noget alvorligt til. Til det voldsomme hærværk på en del af den psykiatriske afdeling var næverne ikke tilstrækkelige:

- Mændene har været voldsomt udadreagerende og brugt genstande til at så og smadre ting med - bare ikke hinanden, siger vicepolitiinspektøren.

Da Ekstra Bladets udsendte ankom, var der tre ambulancer, paramedicinere, brandbiler og adskillige patruljevogne på stedet. I løbet af den følgende time sluttede flere sig til.

Ifølge Havegård fører morgenens dramatiske begivenhed ikke nogen grundlovsforhør med sig.