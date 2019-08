Omfattende hærværk på dansk vartegn

Kunstværket Mennesket ved Havet i Esbjerg har været udsat for omfattende hærværk natten til torsdag

I Esbjerg pryder Svend Wiig Hansens kendte skulpturer Sædding Strand.

Et smukt syn med fire hvide mænd på over ni meter, men natten til torsdag har en eller flere gerningsmænd forsøgt at ødelægge det syn.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Der er blevet malet med graffiti på dem derude. Der er blandt andet lavet et hagekors, en penis og skrevet 'fuck Esbjerg', siger vagtchef Søren Strægaard til Ekstra Bladet.

Det er fortsat uklart, hvornår hærværket helt præcist har fundet sted, men ifølge politiet er det sket i tidsrummet mellem klokken 20 onsdag aften og klokken 7.40 torsdag morgen.

Politiet har på nuværende tidspunkt ingen mistænkte i sagen, men hvis de finder gerningsmændene, kan de se frem til en sigtelse for hærværk.