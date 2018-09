Område afspærret: Politiet undersøger mistænkelige objekter

London Bar i Aarhus bliver her til aften undersøgt af politiet. Tidligere blev også Ridehuset undersøgt. Det sker på baggrund af en henvendelse fra en borger

Er du til stede ved London Bar i Aarhus, eller ved du noget? Tip os på SMS 1224 (alm. takst) eller mail 1224@eb.dk

To områder i Aarhus bliver her til aften undersøgt af politiet, efter en henvendelse fra en borger.

- Vi er ved at undersøge Ridehuset, fordi vi har fået en henvendelse omkring to steder og to objekter, der er mistænkelige, sagde Thomas Hinge, vagtchef i Østjyllands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 18.

- Vi undersøger de to objekter. Det er i Ridehuset og på noget, der hedder London Bar.

Klokken 20:50 oplyser Østjyllands Politi, at de er færdige med at undersøge Ridehuset. Der var intet mistænkeligt. De er stadig i gang med at undersøge London Bar.

Kl. ca. 1800 modtog vi en anmeldelse om et mistænkeligt forhold i "Ridehuset" og i " London Bar" i Aarhus. "Ridehuset" er nu undersøgt. Intet mistænkeligt fundet. "London Bar" undersøges i øjeblikket. Yderligere følger senere #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 29, 2018

Ridehuset er en multihal i det centrale Aarhus, der bruges til koncerter markeder og udstillinger. Her til aften er der et 80'er-event på stedet. London Bar er en bar, der ligger nær åen i Aarhus, under en kilometer væk fra Ridehuset.

Vagtchefen fortæller, at det ikke er borgere på stedet, der har anmeldt objekterne.

- Der er en borger, der har kontaktet os og foranlediget af det, kører vi op i Ridehuset og undersøger det.

Politiet kan ikke komme nærmere ind på den henvendelse, de har fået fra en borger.

Østjyllands politi er i gang med at undersøge området, og kan ikke sige præcis, hvornår de er færdige.