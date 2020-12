Nordsjællands Politi skriver på Twitter, at de er til stede på Industrivej i Skibby.

De understreger også, at afspærringen ikke har noget med den forsvundne Maria From Jakobsen at gøre.

Maria From forsvandt fra sin adresse i Frederikssund, ikke langt fra Skibby, den 26.oktober. Politiet behandler sagen som en drabssag, men mangler at finde liget af Maria From.

Nordsjællands Politi ønsker ikke lige nu at kommentere, hvad politiets indsats på Industrivej i Skibby handler om overfor Ekstra Bladet.