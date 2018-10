Omringet af kødædere: Her falder hun i indkøbscentrets hajbassin

Bedre sent end aldrig. Et ordsprog, denne kinesiske kvinde må forventes at have taget til sig efter en ubehagelig oplevelse i indkøbscentret Wuyue Plaza fredag.

Her var hun ifølge en talsmand ved at komme for sent til et møde og besluttede sig derfor at slå smutvej hen over en gangbro midt i centret. Hvad kvinden tilsyneladende ikke havde noteret sig var, at der for syns skyld på undersiden af broen er monteret et hajbassin, og at dets beboere på det pågældende tidspunkt af dagen plejer at blive fodret.

Af samme årsag er gangbroen også i dette tidsrum normalt lukket for almindelige mennesker, men de ansatte havde glemt at sætte en advarsel op, skriver det engelsksprogede, kinesiske nyhedsmedie Global Times.

- De ansatte vedligeholder tanken, når centret er lukket, men fulgte i dette tilfælde ikke normale procedurer. Broen er normalt lukket i de travle timer, udtaler en ansat.

Helt galt gik det for kvinden, da hun tilmed overså lugen, snublede og meget uheldigt faldt i den åbne tank, som den affotograferede overvågningsvideo ovenfor viser.

Her ser man, hvordan kvinden synker ned i bassinet blandt de små citronhajer, der med tiden kan blive op til mere end tre meter lange. Alt imens iler personale til for at yde hjælp, og efter et minuts tid får de reddet hende i sikkerhed.

- Hun blev hurtigt reddet fra bassinet og var efterfølgende helt uskadt, siger talsmanden ifølge australske News.com.au.