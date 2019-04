Onkel tiltalt for grove voldtægter: 'Han var mit store forbillede'

Offerets lillebror tror på sin søster, men betragtede onkel som et større forbillede end sin egen far

Hvis det her er sandt, så er jeg blevet snydt gennem 20 år. Og alle andre er blevet snydt.

Sådan sagde en 35-årig mand mandag i Retten i Lyngby.

Han er lillebror til en 40-årig kvinde, som ifølge et anklageskrift er blevet seksuelt misbrugt i perioden mellem 1983 og 2003. Gerningsmanden skulle ifølge anklageskriftet være kvindens og brorens egen onkel, som i dag er 52 år.

Onklen nægter sig skyldig, men erkender, at han en enkelt gang har haft frivillig sex med kvinden, da hun var 17 år.

Havde ingen mistanke

Lillebroren gav i retten udtryk for, at han ikke på noget som helst tidspunkt har haft mistanke om, at noget var galt, da han og søsteren som børn blev passet af deres onkel. Alligevel tror han den dag i dag på sin søster, som først for 10 år siden begyndte at åbne op om det skete.

- Jeg tror på min søster, for jeg kan ikke se andre grunde til at hive det frem efter så mange år. Han er ude af vores liv, sagde lillebroren.

Overgrebene fandt dels sted på offerets bopæl i Nordsjælland samt i et kolonihavehus på Amager. Og overgrebene er fortsat ind i kvindens voksentilværelse.

I kolonihavehuset var der tale om skærpende omstændigheder, da den tiltalte voldtog sit offer vaginalt og analt, idet han havde bundet hende på hænderne, tog kvælertag på hende og holdt en pude over hendes ansigt, så hun ikke kunne trække vejret.

Tager noter i retten

Den 52-årige selv er på mange måder anderledes end så mange andre tiltalte i straffesager. Den gråhårede mand, der er ulasteligt klædt, sidder et par meter fra sin forsvarer ved sin egen pult. Ved den har han en opslået MacBook og en iPad, som han indimellem tager notater på.

Når han indimellem ivrigt forsøger at få kontakt til sin forsvarer Poul Hauch Fenger, der også stiller spørgsmål til vidnet, bliver han bedt om at tie stille.

Under sin egen forklaring har han givet udtryk for, at han er udsat for en Me Too-sammensværgelse. Og at den 40-årige kvinde har været dybt forelsket i ham.

På sammenbruddets rand

Den 40-årige kvinde gav selv forklaring i fredags for lukkede døre. Det foregik over hele retsdagen, og under en af pauserne kom kvinden stormende ud af retslokalet og gik direkte gennem ventelokalet og udenfor.

Det var tydeligt at se på kvinden, at hun var på sammenbruddets rand.

Netop detaljerigdommen er noget af det, som kvinden ikke har kunnet fortælle om til sin familie, forklarede lillebroren. Det kom først frem for to år siden, da en psykolog på en eller anden måde 'fik hul på bylden'. Inden da havde kvinden ganske ukonkret fortalt, at der var sket et misbrug.

Overgrebene skulle ifølge anklageskriftet have fundet sted, fra hun var fire år. Allerede som seks-årig skulle onklen have gennemført et samleje med hende.

Kunne ikke sætte ord på

Onklen kom tit i hjemmet. Det skete ofte, fordi børnenes far var ude at spille musik, forklarede lillebroren. Og den 35-årige bror fortalte i retten, at han altid glædede sig til, at onklen kom på besøg.

Lillebroren fik første gang noget at vide for 10 år siden.

- Min søster kunne ikke sætte ord på. Men hun sagde, at det var (den tiltalte, red.). Jeg tog ud til ham i hans kolonihavehus. Så sagde han, at han var sammen med hende som 17-årig, og at han godt vidste, at det var etisk forkert. Men han sagde også, at 'jeg kan ikke misbruge en, der selv sætter sig oven på mig', forklarede lillebroren.

Og sådan troede også kvindens egen mor, at onklen blot en enkelt gang havde været seksuelt sammen med datteren. Moren havde tilsyneladende ikke den store lyst til at gøre et stort nummer ud af det, kom det frem i retten.

Den flotte onkel

Den 35-årige lillebror fortalte, at han så meget op til sin onkel som dreng.

- For mig var han den flotte onkel, som jeg gerne ville være. Ham, der kendte (tidligere superliga-spiller, red.). Han var den eneste, der havde noget med sport at gøre, som var fodboldspiller. Han var mit største forbillede. På mange måder et større forbillede end min far, sagde lillebroren.

- For mig var han ikonet. Den, der kunne det hele. Jeg husker, at jeg stjal min fars barberskraber og barberede mig på brystet, mellem jeg var 8 og 12, fordi han lovede mig en fodboldrejse til Brasilien, når jeg fik hår på brystet.

Psykolog fik hul på bylden

Det kom frem i retten, at den 40-årige kvinde har gået i en række terapiforløb over de sidste mange år. Men det var først for to år siden, at hun åbnede rigtigt op.

- Det kører i over 20 år. Det er den historie, jeg har fået. Hun bryder sammen. Jeg spørger hende, hvorfor jeg ikke har fået noget at vide tidligere. Men det var truslerne, der gjorde det. Han havde truet med at slå hendes forældre ihjel og med, at han ville voldtage mig, sagde lillebroren.

Inden lillebroren afgav vidneforklaring, havde den 40-årige ringet til ham flere gange om morgenen.

- Hun var nervøs for, at (den tiltalte, red.) skulle gøre noget af det, han har truet hende med gennem 20 år. Det er min opfattelse, at hun stadig er bange for, at det skal ske. Men jeg er ikke bange for, at der sker noget. Jeg ser det som noget, der blev sagt for at kontrollere hende, lød det fra lillebroren.

Ud over misbruget af den nu 40-årige kvinde, er onklen tiltalt for tre andre voldtægter, som skulle være sket mod forskellige partnere, som han har mødt i sit privatliv og på datingsider. Han nægter sig skyldig i alle forhold.