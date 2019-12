Opdagede noget var helt galt - så slog han ruden ind

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 60-årig mand var særdeles handlekraftig, da han så en bil holde stille i et lyskryds ved Toldbodvej i Rørvig torsdag aften.

Bag rattet sad nemlig en mand, som var helt sunket sammen.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet. Den 60-årige fik hurtigt ringet 112, men gik også straks i gang med selv at forsøge at få bilisten ud.

- Bilen var låst, så manden vælger at smadre bagruden for at nå ind til bilisten. Det er meget betænksomt af ham at smadre netop bagruden, som er længere væk fra føreren, så han ikke fik glasskår udover sig, siger kommunikationsmedarbejder Maria Sander Hansen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Da den 60-årige mand fik bilisten ud af bilen, påbegyndte han førstehjælp, indtil ambulancen ankom til stedet. Det lykkedes herefter ambulanceredderne at få liv i bilisten, der er en 61-årig mand.

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne takke den 60-årige for hans heltemodige indsats i lyskrydset.

- Han har reddet hans liv, siger Maria Sander Hansen.

Borgere, der yder en særligt heltemodig indsats, kan blive indstillet til en dusør af politiet. Det er ikke utænkeligt, at den 60-årige vil blive indstillet, lyder det fra politiet.