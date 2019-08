Efter et uheld er alle vejbaner mod nord spærret på motorring 3 ved afkørslen til Roskildevej, oplyser Vestegnens Politi

To vognbaner er spærret, efter to biler er stødt sammen på vej nord ad motorring 3 inden Roskildevej. Der er ingen alvorligt tilskadekomne, men begge biler er totaltskadede og efterlader sig derfor et større oprydningsarbejde.

- Der ligger mange vragrester og dele fra biler, så det kommer til at tage tid at få det af vejen, fortæller vagtchefen i Vestegnens Politi.

Bilister på vej derhen anbefales at finde en anden rute. Vejdirektoratet oplyser på sin hjemmeside, at man skal forvente mindst en times ekstra kørsel.

Oprydningsarbejdet forventes færdiggjort tidligt kl. 15.

