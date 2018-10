Opgang evakueret: Gasflaske i kælderrrum skabte panik

En opgang på Sjælør Boulevard i Valby blev torsdag eftermiddag evakueret, mens redningsfolk fra Hovedstadens Beredskab forsøgte at finde kilden til gaslugt, som havde bredt sig i opgangen.

Samtidig bevogtede politiet ejendommen, så ingen kunne komme tæt forbi opgangen.

Det fortæller operationschefen hos Hovedstadens Beredskab, Brian Eriksson, til Ekstra Bladet.

Brandvæsenet fik den første anmeldelse klokken 15.15.

Det tog brandfolkene lang tid at finde ud af, hvorfra gaslugten kom.

Men til sidst lykkedes det, fortæller Brian Eriksson.

- Det viste sig, at det var i kælderen, at der stod en campinggasflaske, som var blevet utæt. Den var svær at finde. For den stod i et kælderrum, og vi måtte gennemsøge hele kælderafsnittet, før den blev fundet, forklarer Brian Eriksson.

Beboerne i opgangen blev tilbudt at sidde i en tilkaldt bus, mens brandfolkene arbejdede i ejendommen.

Kort efter klokken 18 har de fået lov til at vende tilbage til deres boliger.