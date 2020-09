Opgav jobbet for tv-serie

Det var så vigtigt for den tidligere drabschef Jens Møller at være en del af tv-serien 'Efterforskningen', der baserer sig på de virkelige hændelser efter drabet på journalisten Kim Wall, at han ofrede sit job i politiet for det.

På det tidspunkt var han blevet flyttet fra Afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi til leder af den samlede indbruds- og tyveri-indsats i samme politikreds, fordi han havde udgivet bogen 'Opklaret. Drabschefens erindringer'. Det førte til, at Københavns Politi bad Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøge, om der var tale om brud på tavshedspligten. Den sag verserer stadig.

- Men den del af det har ikke noget at gøre med, at jeg forlod politiet. Det var, fordi jeg i samme moment søgte Rigspolitiet om tilladelse til at være konsulent på den her tv-serie. Og det fik jeg afslag på, fortæller 61-årige Jens Møller .

Jens Møller forlod sit job som politileder efter 37 år i politiet. Hans sidste drabssag blev ubådssagen, hvor Peter Madsen blev idømt livstid for drabet på Kim Wall. Foto: Emil Agerskov

Det første af seks afsnit af tv-serien bliver sendt på TV2 på mandag. Det er en fiktiv serie, der er baseret på virkelighedens efterforskning, og Jens Møller har været helt tæt på tilblivelsen.

Lige fra at klæde instruktør og skuespillere på til at snakke med regiafdelingen om, hvordan et politikontor og politiets mapper ser ud. Jens Møller vil skyde på, at han har været med til 62 af 88 optagedage.

- Hvorfor var det vigtigt nok for dig at være konsulent på tv-serien til, at du ville ofre dit job?

- Jeg synes, efterforskningen er en succeshistorie for dansk politi og de andre myndigheder, som var involveret i opklaringen, og en vigtig historie at fortælle. Og så blev jeg grebet af, at der var en manuskriptforfatter, der så den historie måske endda endnu tydeligere, end jeg selv gjorde.

Ubådssagen var otte måneders intens efterforskning, der krævede, at politifolk, dykkere, lighunde, eksperter i havstrømme og retsmedicinere alle ydede deres bedste. I spidsen for efterforskningen stod daværende drabschef Jens Møller Foto: Emil Agerskov

Valgte selv

- Hvad mener du om, at Rigspolitiet sagde nej til, at du kunne være konsulent?

- Jeg synes personligt godt, at jeg kunne have fået tilladelse, fordi jeg kendte projektet, men jeg tager det ikke som et personligt nej til det projekt, vi ville lave. Jeg kan godt forstå, at de ikke kan sætte sig ind i det ene og det andet tv-projekt og vurdere derudfra.

- Nogle vil tænke, at det er en høj pris at opgive jobbet som politileder...

- Jeg valgte det selv, fordi jeg syntes det var vigtigt, og jeg er glad for resultaltet. Men det var da en beslutning, jeg skulle tygge på nogle dage.

- Selvfølgelig hang beslutningen også sammen med min alder. Jeg forlod politiet som 59-årig og havde nok ikke truffet det samme valg, hvis jeg var 55 år eller yngre, siger Jens Møller, der i tv-serien bliver spillet af Søren Malling.

Det vigtige for ham har været, at tv-serien ikke handler om forbrydelsen og gerningsmanden Peter Madsen, som slet ikke bliver nævnt ved navn, men hvad der skete efter den tragiske hændelse, og hvordan det var at arbejde på et nyt felt.

Ukendt område

- Her lå det formodede gerningssted på 12 meter vand. Og det var ukendt område på ukendt område. Intet i den her sag var som forventet, siger Jens Møller, der peger på politiets samarbejde med dykkerne, de svenske lighunde, folkene på forskningsskibet Aurora, retsmedicinerne og ubådseksperten Ditte Dyreborg som det helt unikke, der førte til opklaring af sagen.

Peter Madsen ændrede forklaring flere gange i løbet af sagen. Det satte store krav til politiets efterforskning. /ritzau/privatfoto/arkiv

- I mange andre lande ville noget af det her være stoppet på bureaukrati, men vi løste opgaverne på tværs af myndighederne i takt med, at de opstod og ordnede papirarbejdet bagefter, siger han.

Siden Jens Møller han er stoppet i politiet efter 37 år, har han foruden sit arbejde som konsulent på tv-serien også lavet andet true crime-tv, ligesom han har holdt foredrag og læst politifaglig korrektur på flere krimier.

'Efterforskningen' sendes på TV2 mandag kl. 20 og på TV2 Play.

