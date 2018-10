Opgiver sigtelse om indkøb til sprængstof: Fire personer løsladt

Københavns Politi kan ikke bevise, at fire personer havde til hensigt at fremstille sprængstrof

Fire personer er blevet løsladt og sigtelserne om, at de havde til hensigt at fremstille sprængstof, er blevet droppet.

Det skriver anklagemyndigheden hos Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt med grundlag til at opretholde sigtelserne om, at de var i færd med at fremstill sprængstof af materiale, som de på forhånd havde indkøbt.

17. august blev tre af de fire ellers anholdt på en adresse i Tingbjerg. Det skete i en aktion, som Københavns Politi stod for i samarbejde med PET.

Baggrunden for anholdensen var en anmeldelse om, at en privatperson på adressen havde bestilt en meget stor mængde brintoverilte. Kemisk Beredskab oplyste i forbindelse med anmeldelsen, at brintoverilte kan bruges til at udvinde sprængstof, f.eks. ved blanding med organisk materiale.

Derfor besluttede Københavns Politi og PET at foretage en øjeblikkelig ransagning på adressen og i samme forbindelse anholde tre personer med tilknytning til adressen.

Ved ransagning af lejligheden blev der fundet en meget stor dunk brintoverilte samt en sæk med organisk materiale.

Dagen efter blev de tre fremstillet i grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre. De blev sigtet for forsøg på medvirken til overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder ved at besidde brintoverilten samt organisk materiale. Det var politiets opfattelse, at de havde til henblik at fremstille sprængstof.

Samme dag blev den fjerde person anholdt. Personen havde tilknytning til den pågældende lejlighed.

De fire blev løsladt fra fængslingen 11. september, og 1. oktober har anklagemyndigheden besluttet at opgive sigtelserne.

Den ene af de fire er dog fortsat sigtet for et mindre forhold i våbenloven, idet han var i besiddelse af store mængde brintoverilte. Det er nemlig forbudt for privatpersoner at være i besiddelse af brintoverilte med en høj koncentration.

Den pågældende står til en bøde.

Den sigtede person har til politiet forklaret, at han havde købt brintoverilten til et legalt formål, og at han havde forsøgt at skaffe en mindre mængde. Den forklaring blev bekræftet af firmaet, der leverede brintoverilten.

Efterforskningen understøttede i øvrigt den sigtedes forklaring.