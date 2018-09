Opretter visitationzone: Risiko for flere voldelige episoder

Stemningen er højspændt i bandemiljøet lige nu, og politiet vurderer, at det bunder i, at en bandegruppering fra Nørrebro er blevet splittet op i to nye grupperinger. Den ene med forbindelse til Greve/Hundige området og den anden til Nørrebro/Nordvest.

Der er allerede etableret visitationszoner i København og på vestegnen, og her til aften oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at de opretter en ny visitationszone i Gersagerparken, Askerød-bebyggelsen, Hedelunden og Valhallen i Hundige i Greve kommune. Visitationszonen gælder til og med 8. oktober.

Visitationszonen giver politiet udvidet mulighed for at foretage stikprøvevisitationer for at se, om nogen i området besidder eller bærer våben.

Bandemiljøet koger: Skyderier og voldelige overfald

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at det er politiets vurdering, at der er en forøget risiko for, at der 'foretages en strafbar handling, som indebærer fare for personers liv, helbred og velfærd' i området.

'Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der efter politiets vurdering aktuelt verserer en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i København. Begge grupperinger har allierede i Hundige, hvilket allerede lokalt har ført til flere voldelige sammenstød, herunder skudepisoder i området. Det er politiets vurdering, at der pt. er en meget anspændt stemning i området, og at de implicerede grupperinger og deres allierede har adgang til våben, skriver politiet, ligesom de tilføjer:

'Det er politiets vurdering på baggrund af de seneste hændelser og politiets efterforskning, at der foreligger en risiko for yderligere voldelige episoder.'

Visitationszonen går fra Godsvej fra jernbanestrækningen, Hundigevej, indkørsel til Hundigevej nr. 38, markskellet før beboelsen frem til Godsvej ved indkørsel til Godsvej nr. 105, Godsvej frem til Lille Vejleå, Lille Vejleå/Ishøj Sø, sti til Hundigevej, Hundigevej, jernbanestrækningen fra Hundigevej via Hundige St. til Godsvej.