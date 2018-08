Oprevet Klaus var vidne til dødsulykke: Men Falck-reddere nægtede at rykke ud

I forbindelse med en dødsulykke forsøgte et vidne at få hjælp fra nogle Falck-reddere i området. Han blev afvist, og nu beklager Falck forløbet

En 45-årig mand fra Norddjurs mistede tirsdag eftermiddag livet, efter han tidligere på dagen havde været involveret i en voldsom soloulykke.

En tragisk sag, som Klaus Bach var vidne til.

Grebet af panik løb lastbilchaufføren hen til den nærliggende Falck-station, der blot ligger få 100 meter fra Rougsøvej i Ørsted nordøst for Randers, hvor ulykken skete.

Men her fik han ikke den behandling, som han havde forventet. Langt fra.

På Facebook skriver han, hvordan han blev afvist.

'Folk kommer ud af husene og løber hent til fyren for at fortsætte hjælp. Jeg fortsætter yderligere 30 sekunder videre til den lokale Falck-station og løber ind til de spisende reddere og beder dem køre til assistance.

'Men de beder mig hele to gange om at gå ud i bilen og så først ringe 112, før de vil hjælpe. Det er muligt at reglerne er sådan, men der var ingen tvivl om, at deres pause var så meget mere vigtigere for dem end at få startet en vogn op og køre de 400 meter hen ad gaden', skriver Klaus Bach.

Beklager forløbet

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til vidnet, men han har ikke svaret på vores besked endnu.

Men på Facebook er han langt fra tilfreds med redderne.

'Håber ikke det er standarden hos Falck over det ganske land, at man kan have så lidt faglig stolthed og mangel på etik er under al kritik'.

Mediet Newsbreak har efterfølgende talt med Falck, der beklager forløbet.

– Vi kan kun dybt beklage, at den pågældende mand har følt sig dårligt behandlet af vores reddere, og at han har følt sig affejet. Sådan skal det bestemt ikke være. Alle vores reddere er trænet i selvfølgelig at tage folks henvendelser alvorligt og kommunikere med dem på en ordentlig og respektfuld måde, siger Jan Kjær Madsen.

– Selvom der er nogle retningslinjer, bør redderne naturligvis reagere og komme til hjælp. I den konkrete situation burde vores folk selv have overtaget kontakten til AMK-vagtcentralen, og hvis der ikke allerede var en anden ambulance på vej, sat afsted for at hjælpe. Det har vi derfor også indskærpet både overfor Falckredderne på Ørsted station og generelt, da vi tager dette meget alvorligt, siger Jan Kjær Madsen til Newsbreak.

En bilinspektør var tirsdag på stedet for at undersøge omstændighederne bag ulykken nærmere, men han har endnu ikke aflagt endelig rapport. Østjyllands Politi ønsker derfor ikke på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på årsagen til ulykken.

Den 45-åriges pårørende er underrettet om dødsfaldet.