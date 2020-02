Opsigtsvækkende drab på journalist: Nu er fire personer anholdt

Irsk politi har anholdt fire personer under terror-paragraf for drabet på 29-årig journalist

Det vakte opsigt, da den 29-årige irske journalist Lyra McKee blev dræbt 18. april sidste år.

Nu har irsk politi anholdt fire mænd på 20, 27, 29 og 52 år under terror-paragraffen, efter at den militante gruppe 'New IRA' tog ansvaret for drabet.

Den kvindelige journalist blev skudt i Creggan-området, og de fire anholdte skal nu for retten i Belfast.

Efter anholdelsen har seniorefterforsker hos politiet Jason Murphy bedt om offentlighedens hjælp for at retfærdigheden sker fyldest.

- Jeg har hele tiden være overbevist om, at nogle mennesker i vores samfund ved, hvad der skete, og hvem der var involveret, siger han.

Han forklarer, at han er klar over, at nogle personer er skræmte over konsekvensen ved at tale til politiet, men han understreger, at han garanterer anonymitet til de personer, der ved noget om mordet og kan hjælpe politiet.

Han opfordrer desuden alle, der har videooptagelser fra stedet på aftenen for drabet, til at overlevere klippene til politiet.

