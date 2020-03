Opsigtsvækkende fund i grøft: Nu beder politiet om hjælp

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En borger i byen Bording nær Herning fik sig noget af en overraskelse, da vedkommende spadserede på Guldforhovedvej 13. februar.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en meddelelse til pressen.

Her fandt borgeren en større bunke fyldt med smykker, og de blev efterfølgende indleveret til politiet.

Ordensmagten har dog ikke haft held med at finde den retmæssige ejer, og derfor beder de nu offentligheden om hjælp.

'Smykkerne bærer ikke præg af, at have ligget ret længe i naturen, da de ikke er påvirkede af vejret. Hvis man genkender et- eller flere smykker kan man rette henvendelse til Lokalpolitiet i Herning via tlf. 114'.

Politiet oplyser samtidig, at smykkerne ikke har den store værdi, men det er alligevel et mysterium, hvorfor de er havnet i grøften.

'Der er ikke fundet mærker eller indgravering, der kan anvendes til identifikation'.

Se alle smykkerne herunder:

Foto: Politiet

Foto: Politiet

Foto: Politiet

Foto: Politiet