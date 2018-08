Optagelser frigivet: Udspekuleret hemmelighed opdaget i nedlagt KFC

Seere af hit-serien Breaking Bad vil vide, hvordan den heri fiktive fastfoodkæde 'Los Pollos Hermanos' anvendes som skalkeskjul for omfattende narkodistribution.

En af flere skildringer serien har vundet anerkendelse for, i det disse ifølge kritikere ofte stemmer meget godt overens med, hvordan narko-verdenen hænger sammen i virkeligheden.

At der er noget om snakken, viser sig nu meget konkret, efter myndighederne i Arizona først anholdt en mand med adskillige pakker methamfetamin, kokain, heroin og fentanyl i bilen og siden, på baggrund af afhøringen, ransagede en nedlagt Kentucky Fried Chicken-restaurant i San Luis, 180 meter nord for grænsen til Mexico.

Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet AP.

Overraskende fund

Her gjorde man nemlig et noget spektakulært fund, i det der under gulvet i restauranten gemte sig en omfattende og meget sofistikeret tunnel, som optagelsen herover vidner om.

Tunnelen, der er så høj og bred, at et menneske ubesværet kan gå igennem, viste sig af munde ud i et mexicansk hjem på den anden side af grænsen, og efterforskerne kunne hurtigt konkludere, hvilket formål tunnelen havde haft.

Politiet havde længe haft ejeren af den forladte bygning - Ivan Lopez - i sigte og slog først til efter at have monitoreret hans gøren og laden i månedsvis.

Koster kassen

Ifølge specialagent Scott Brown har man i området set en stigning i antallet af tunneler, som er dyre og langsommelige at opføre, efterhånden som sikkerhedsforanstaltningerne ved grænseovergangene er blevet mere omfattende.

En funktionsdygtig tunnel kan angiveligt koste kartellerne hundredetusinder dollars.

Det vides ikke, hvor længe tunnelen er blevet benyttet, men Lopez købte 'virkelighedens svar på Los Pollos Hermanos' tilbage i april.

Ifølge retsdokumenterne anså myndighederne Lopez som værende et respekteret kartel-medlem. Han blev set fragte pakker med narkotika ud af bygningen.