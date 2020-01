Optakt til drab filmet

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En tyve minutter lang video, der blev afspillet i Københavns Byret i dag, viste optakten og kulminationen på den tumult mellem to grupper, der førte til drabet på 19-årige Lorenz Matras nytårsaften sidste år.

I minutterne op til, at han blev stukket ihjel, kunne man på videoen se Lorenz Matras stå rolig, pænt klædt på i et mørkt jakkesæt, uvidende om de fatale begivenheder, der skulle komme.

Det var ifølge Lorenz Matras' mor sønnens første bytur til København, da han og en gruppe venner tog ind til diskoteksmiljøet omkring Gothersgade i indre København.

De fatale sekunder, hvor knivstikkene faldt i Borgergade, blev dog blot filmet fra et kamera inde på en restaurant ud gennem et gitter, så man kun kunne fornemme en aggressiv aktivitet og ikke se stikkene falde.

Tre påtalefrafaldet

Fire mænd har været sigtet i sagen, men kun en 19-årig mand er tiltalt for drabet på Lorenz Matras, for drabsforsøg på en 20-årig mand med flere knivstik og for legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter mod yderligere to 20-årige mænd, der blev såret af flere knivstik på Borgergade i indre København i tidsrummet mellem klokken 03.30 og 4.30.

Den 19-årige tiltalte nægter sig skyldig og kastede i sin forklaring i Københavns Byret mandag mistanke på sine bekendte, han var i byen med.

Han fortalte blandt andet, at to af de andre, der sad i den sorte Audi, de kørte væk i efter episoden, sagde, at de havde stukket nogen ned.

Da anklageren konstaterede, at det ikke var noget, han har nævnt for politiet tidligere, sagde han, at han ikke har sagt det, fordi han har været bange for sin egen sikkerhed.

- Hvis de kan finde på sådan noget, hvad kan de så ikke finde på, sagde han og forklarede også, at en af de andre truede ham dagen efter og sagde:

- Det, der skete i går, skal du ikke sige til nogen som helst. Ellers går det meget galt for dig'.

Han forklarede, at han efterfølgende, efter de er blevet løsladt, har tænkt:

- Hvorfor skal jeg sidde her, når det er dem, der har gjort det.

Den tiltalte forklarede også, at han i forbindelse med episoden ikke så, hvem der stak med kniven. Han hørte bare nogen råbe:

- Jeg stikker jer ned.

Men han afviste, at han kunne genkende stemmen.

DNA på offeret

Som forklaring på, at hans dna er fundet på Lorenz Matras' manchetknapper, hævdede han, at det kan være kommet, fordi der var en, der tog kvælertag på ham bagfra og gav ham knytnæveslag. Han så ikke hvem, men det kunne være Lorenz Matras.

Den tiltalte sagde også i sin forklaring, at han kørte fra Kokkedal ind til København i toget med to andre før episoden. En af dem, som også er en af dem, der blev anholdt i sagen i første omgang, tog ifølge den tiltalte en kniv frem i toget og 'dansede med den'.

- Så sagde jeg til ham, hvorfor han har taget kniv med, når vi skal ud og hygge os.

- Han siger, at 'man ved aldrig, hvad der sker'. Så tænkte jeg ikke mere over det og drak videre.

Den tiltalte er 19 år, men ser ældre ud. Han har sort hår, der er langt i toppen og kortklippet i siderne og nakken samt sort kort fuldskæg. Han er iført en grå sweater med en hvid skjorte under.

Der er nu pause i sagen, hvorefter forsvarerens afhøring af den tiltalte fortsætter.

19-årige Lorenz dræbt nytårsnat: Fire fængslet for drab, drabsforsøg og knivstik

I forbindelse med efterforskningen efterlyste politiet en sort Audi-stationcar, der blev optaget på video, da den kort efter drabet cirka klokken 4.15 kørte ad Gothersgade mod Kongens Have. Politiet har ikke ønsket at sige, hvorvidt efterlysningen af Audien har spillet en rolle i forbindelse med, at politiet foretog anholdelser i sagen. Politifoto

19-årige Lorenz blev dræbt nytårsnat: Nu beder hans mor om hjælp