Optog video af Peter Madsen: 'Din lille luder'

Peter Madsens flere timer lange smuttur ud i friheden fik ikke ligefrem pæne ord med på vejen fra den skare, som overværede dramaet på tætteste hold.

- Jeg råbte lille luder til ham, fortæller Benjamin Bates til Ekstra Bladet.

Den 19-årige gymnasieelev var ikke alene om at overdænge morderen med ukvemsord.

- Der var en mand, som kaldte ham møgsvin, og en dame, der sagde, at han skulle parteres. Ham, der råbte møgsvin til ham, fortalte mig, at han kiggede på ham og virkede bange, siger Benjamin Bates, som med sin mobil optog afslutningen på dramaet, der begyndte tirsdag formiddag.

Antiklimaks

Gymnasieeleven havde kort forinden forladt Vestskoven Gymnasium i Albertslund i håb om at se manden, der dræbte og parterede den 30-årige svenske journalist Kim Wall i sin hjemmebyggede ubåd i august for tre år siden.

- Vi hørte, at Peter Madsen var undsluppet fra fængslet, og så fik jeg lyst til at tage derhen. Ingen af mine venner gad, men jeg cyklede derover, fortæller i 3. g'eren.

- Da jeg kom, var de ved at eskortere ham ind i en bil, fortæller Benjamin Bates.

For ham var det slet ikke så spændende som ventet at nærme sig en forbryder som Peter Madsen.

- Det var et antiklimaks, siger Benjamin Bates, som blev bekræftet i sin foragt over for den drabsdømte.

- Jeg kan ikke lide ham.

Den livstidsdømte morders flugt fra fængslet gjorde skoledagen på Vestskoven Gymnasium i Albertslund lidt mere spændende, siger Benjamin Bates. Her med katten Findus. Privatfoto

- Der var frygt for, at han havde en bombe. Var du slet ikke bange?

- Nej, jeg var ikke bange. Der var masser af politi.

Ifølge Benjamin Bates var Peter Madsen fattet, da politiet pågreb ham.

- Han var rolig, og der var ikke noget tumult. De var flere betjente om ham.

Peter Madsen anholdt og kørt væk

Gymnasieeleven husker tydeligt den bestialske sag, som begyndte, da Kim Wall blev meldt savnet, efter at hun sammen med Peter Madsen havde forladt Refshaleøen i hans ubåd, Nautilus.

- Det var fucked up. Det havde jeg ikke forventet ville ske i Danmark. Det var grotesk. Han er en slem mand, som jeg næsten havde glemt, fordi han var i fængsel. Jeg ville nok have været utilpas, hvis han ikke var blevet fanget i dag.

Benjamin Bates undrer sig over, hvad Peter Madsen havde forestillet sig med sin flugt.

- Hvad var hans plan. Han ville ikke kunne nå ret langt. Alle ville kunne genkende ham. Og det her vil nok medføre nogle dårlige repressalier for ham, når han er tilbage bag tremmer.