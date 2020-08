Optræk til masseslagsmål: 40 unge med knive og slagvåben

Københavns Vestegns Politi fik anmeldelser om muligt masseslagsmål under opsejling i Ishøj

Flere anmeldelser fra bekymrede borgere omkring Vejlebrovej i Ishøj tikkede tirsdag aften ind hos Københavns Vestegns Politi.

- De fortalte, at de havde set flere unge - omkring 40 stykker - gå med knive og slagvåben og ligne nogle, der var på vej ud at slås, fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Morten Steen, til Ekstra Bladet.

- Det reagerer vi selvfølgelig på og rykker derud.

Artiklen fortsætter under billederne:



Politiet undersøger området tirsdag aften. Foto: Kenneth Meyer

Vagtchefen fortæller, at 'enkelte' af de unge mennesker 'ikke nåede at stikke af', før betjentene ankom.

- Dem har vi tilbageholdt og forsøger nu at finde ud af, hvad de havde gang i.

- Men det er jeres fornemmelse, at der var optræk til masseslagsmål?

- Helt sikkert, siger Morten Steen og tilføjer, at ingen tilsyneladende er kommet noget til.

Sprægstofhunde

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er ankommet hundepatruljer til stedet, som angiveligt leder efter skydevåben.

Samtidig kan han fortælle, at en af Forsvarets helikopter har kredset over området og lidt syd for - muligvis omkring Askerød i Hundige.