Opvarmet bygning udbrændt på Lindholm

Tidligt tirsdag morgen udbrød der brand i en bygning på øen Lindholm i Stege Bugt.

Branden startede i bygning 24 og spredte sig til den nærliggende bygning 28.

- Danmarks Tekniske Institut er i gang med at foretage en rensning af bygningerne på Lindholm. Det gør man ved at vaske bygningerne ned med desinfektionsmiddel, og så er der nogle af bygningerne, der er blevet varmet op til 70 grader for at være sikre på, at vi er kommet ind i samtlige kroge og hjørner, fortæller Jacob Steen Møller, Campusdirektør hos DTU.

Lige netop bygning 24 (hvor branden startede, red.) var opvarmet, for at eventuelle efterladte biologiske bakterier i bygningen blev slået ihjel.

- Under den her opvarmning bliver bygningerne selvfølgelig overvåget. Det er i den forbindelse, at vi modtager en alarm om, at der er gået ild i bygningen, siger Jacob Steen Møller.

Om opvarmningen af bygningen har været medvirkende årsag til branden, er endnu uvist.

- Der foreligger endnu ikke en redegørelse fra politiet om, hvad årsagen til branden kunne være, fortæller Jacob Steen Møller.

Ud over bygning 24 og bygning 28 udbrændte et nabohus til bygningen også.

Øen Lindholm har de seneste år været en af de mest omtalte øer i de danske medier.

Den foregående VLAK regering foreslog nemlig at oprette et nyt udrejsecenter på øen, hvor kriminelle udlændinge skulle bo.

Planerne er siden skrottet af den nye socialdemokratiske regering.

Kl. 2.46 blev der slået brandalarm på Lindholm. Her sejles brandvæsen ud til øen for at påbegynde slukningsarbejdet. Foto: Per Rasmussen

Brugt til forskning i 93 år

Siden 1926 har øen været anvendt til forskning i smitsomme dyresygdomme.

Det sluttede 1. juli 2019, og øens bygninger har siden skullet gennemgå en total rengøring og rensning for smitsomme sygdomme.

Derfor blev en virolog også sendt til Lindholm, efter branden udbrød tirsdag morgen.

- Ilden bredte sig til et nabohus, som allerede var renset. Dette nabohus udbrændte også, men der er ikke sket nogen skade på mennesker, og der er heller ikke sket et udslip af smitsomme stoffer eller sygdomme. Heldigvis var det bygninger, der allerede var blevet nedlagt, eller var ved at blive det, forklarer Jacob Steen Møller, Campusdirektør hos DTU.