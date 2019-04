Oral-misbrugte otteårig: - Jeg har virkelig dummet mig

En brandmand fra den amerikanske delstat Arizona er anklaget for at have seksuelt krænket en otteårig pige.

48-årige Michael William Palmatier skulle angiveligt have udført oralsex på den lille pige, da han var til en vens 50-års fødselsdagsfest.

Den skriver flere internationale medier om, heriblandt New York Post, Daily Mail og lokalmediet Azcentral.

Hændelsen skete 21. april, da Michael William Palmatier havde drukket sig godt fuld til sin vens 50-års fødselsdag.

Herefter valgte Michael Palmatier at forlade festlokalet og begive sig mod vennens otteåriges datters soveværelse. Da han stod foran sengen, hvor den lille lå pige sov, hev han angivelig bukserne af hende og begyndte at 'kysse' hendes kønsdele.

Da tanten til den otteårige pige åbnede døren ind til soveværelse, blev hun mødt af pigen, som løb grædende ud af døren.

Barnet fortalte tanten og moderen, hvad der var sket.

Ifølge vidner, som befandt sig til festen, forlod Michael William Palmatier festen kort tid efter.

'Jeg har dummet mig'

Michael William Palmatier fortalte senere en kollega, hvad der var sket til festen. Telefonsamtalen blev optaget og senere givet til amerikansk politi.

24. april blev den 48-årige brandmand arresteret af det lokale politi og anklaget for at have seksuelt krænket en mindreårig.

Ifølge Michael William Palmatier troede han, at pigens kønsdele var en voksen kvindes mund, som han 'kyssede'.

- Ja, jeg har en sygelig seksuel side. Men det var ikke ment på den måde.

- Jeg har virkelig dummet mig, skulle han ifølge mediet have sagt.

Den anklagede Michael Palmatier har indrømmet over for det amerikanske lokalmedie, at det hele var forkert, og han hævder, at han ikke ønskede at krænke den mindreårige.

Brandmanden skal for retten 1. maj.