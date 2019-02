Oralsex i sauna: Vi har et godt billede

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller mail til 1224@eb.dk.

Politiet sender nu en høflig opfordring til en liderlig badegæst, som forleden benyttede saunaen i herreomklædningsrummet i Viborg Svømmehal.

- Han kunne jo slippe for at se sit billede i aviserne, hvis han selv ringer ind og siger: 'Jeg har vist noget, vi skal have snakket om'. Vi har et ret godt billede af ham. Jeg ville eddermaneme være træt af at få mit billede plastret ud på den måde, så var det nok bedre at kigge ind og sige 'hej hej', siger politikommissær ved Viborg Lokalpoliti Christian Toftemark Jørgensen til Ekstra Bladet.

Den omtalte badegæst og en anden mand blev forstyrret af en tredje bruger af svømmehallen, da de mandag blæste på reglementet og havde kastet sig over hinanden og en omgang oralsex.

Nægter sig skyldig

Det faldt den ufrivillige tilskuer for brystet, og han tilkaldte en livredder, som udover at standse vildskaben alarmerede politiet.

Ordensmagten fik kort efter fat i et af de vellystige herskaber, mens hans medsynder nåede at stikke af.

Han er dog blevet fanget af svømmehallens videoovervågning og kan ifølge politiet se frem til samme sigtelse som sin 33-årige saunaven:

- Han er sigtet for blufærdighedskrænkelse, siger Christian Toftemark Jørgensen, som tilføjer, at den foreløbigt sigtede ikke har erkendt forholdet.

Mens han venter på at blive stillet for en dommer, arbejder politiet på at pågribe den undslupne badegæst.

- Men han har betalt med dankort, så det handler bare om, at vi skal have en dommer til at sige, at vi skal have oplysningerne. Det tager den tid, det tager, og med domstolenes hastighed kan der godt gå en måneds tid, før vi får lov at få de oplysninger, siger Christian Toftemark Jørgensen.

Ved hvem han er

- I kunne godt finde på at bringe en efterlysning af manden med billede igennem pressen?

- Det er ikke sikkert, han har betalt med sit eget dankort. Vi ved, han betaler med dankort, da han går ind. Det dankort kan vi spore. Så kan vi lege med tanken om, at det ikke er hans eget dankort. Er det ikke det, kan det blive nødvendigt at efterlyse ham. Så må der være nogen, der kender identiteten på ham, siger politikommissæren, som påpeger, at:

- Han ved formodentlig godt selv, hvem han er, eftersom han blev konfronteret med det i svømmehallen og så pakkede sit tøj og skred, før vi kom.

- Det lyder ikke som om, politiet anser optrinnet for at være en rigtig god idé i en offentlig svømmehal?

- Nej. Der må man lige kende sin besøgelsestid, siger politikommissæren, som glæder sig over, at det ikke var et barn, der blev ufrivilligt vidne til mændenes ekspapader.

Yngre fyr

Saunasynderne, som ifølge politiet er pæredanske, menes ikke at være kendt i forvejen for lignende udskejelser.

Ifølge politiet er den pågrebne badegæst fedladen og har mørkt hår.

Den undvegne er ifølge politiet 'en yngre fyr midt i tyverne med lyst hår, der er trukket over til den ene side og kort i siderne'.

Midt- og Vestjyllands Politi modtog anmeldelsen om saunaepisoden klokken 16.38 mandag.

