Ordstrid ved dom i tiltåelsessag: - Stikker

39-årig bandeveteran fik seks et halvt års fængsel for drabsforsøg ved tilståelsessag

KØBENHAVNS BYRET: Minerne var stramme, da der fredag formiddag blev afsagt dom i en tilståelsessag omkring to banderelaterede drabsforsøg begået tilbage i 2013.

Forud for dommen i dag havde det tidligere 39-årige medlem af den berygtede Brothas-bande, Dan L. Nielsen, valgt er erkende sin del af skyderiet. I sagen har politiet dna, der med størst mulig sandsynlighed svarer til den 39-åriges - og på baggrund valgte han at tilstå.

I samme sag er to andre Brothas-figurer tiltalt, men de to nægter sig skyldige. Og derfor behandles deres sag særskilt. Disse to var til stede ved dagens retsmøde.

Øjeblikket efter, at dommen blev afsagt opstod der en ordveksling mellem en af disse to tiltalte og en tilhører i salen. I første omgang var ordvekslingen lavmælt, men lydstyrstyrken steg:

- Stikker, bøsserøv, lød det fra den ene tiltalte.

Hurtigt gik politi, som der var rigeligt tilstede af ved dagens retsmøde, imellem. Tilskueren blev gelejdet ud, mens den tiltalte blev ført væk.

Præcis, hvad ordstriden bundede i, var uklart. Men stemningen var langt fra i top.

Uventet tilståelse fra bande-veteran: 19-årig skudt i hovedet

Sagen handler om drabsforsøg begået om aftenen 11. april 2013 omkring kl. 20.50 i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor fire personer kom kørende i en bil, som de sprang ud af. Herefter åbnede de ild med mindst tre våben. Blandt andet en automatriffel.

Personerne, der blev skudt efter, svarede igen og affyrede skud imod angriberne. Ved skyderiet blev en 19-årig mand ramt af skud i hovedet. Han er nu hjerneskadet.

Nok erklærede Dan Nielsen sig skyldig, men han ville ikke navngive medgerningsmænd. Og derfor lyder det i dommen, at han deltog i angrebet sammen med ukendte medgerningsmænd.

Den 39-årige er psykisk langt fra på toppen, og derfor skal anbringes på en lukket psykiatrisk afdeling frem til, at han vurderes rask nok til at kunne flyttes til afsoning i et fængsel.

Sagen mod de to, der nægter sig skyldige, skal efter planen begynde 16. marts.