Orkan koster seks personer livet

Kategori to-orkanen 'Zeta' har kostet seks mennesker livet, efter at den natten mellem onsdag og torsdag lokal tid gik i land i det sydlige USA.

Det skriver flere medier, herunder NBC News.

Som følge af orkanens ødelæggelser står over to millioner amerikanere desuden uden strøm i Alabama, Mississippi, Louisiana, Georgia, North Carolina og South Carolina.

Indfører undtagelsestilstand

Orkanen har ført til, at flere guvernører har erklæret undtagelsestilstand, herunder guvernørerne i Alabama og Louisiana.

Desuden måtte den amerikanske præsident, Donald Trump, udsætte et planlagt vælgermøde i North Carolina torsdag.

De største skader er indtil videre sket ved Louisianas kyst. Her døde en mand af elektriske stød i den sydlige delstat. Vindene flåede tagene væk fra husene, mens floder i området er blevet oversvømmet.

Torsdag aften lokal tid er orkanen taget af i styrke, og vindene har aftaget en del.

Forudser stigning

Zeta er den 27. navngivne storm i USA i et historisk travlt år med mere en måned tilbage af Atlanterhavets orkansæson.

Allerede i august viste en prognose fra USA's organ for oceaniske og atmosfæriske studier (NOAA), at der i år ville komme 'flere, stærkere og mere langvarige storme end gennemsnittet', hvilket har vist sig at holde stik.

Tropiske storme får typisk et navn, når vindene roterer i et cirkulært mønster og opnår hastigheder på omkring 63 kilometer i timen.

I maj forudså forskere fra University of Wisconsin og NOAA, at de seneste 40 års opvarmning vil øge sandsynligheden for, at en tropisk storm bliver til en stor orkan med otte procent hvert årti.