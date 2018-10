Orkanen Michael kan dræbe: Frygter et monster

Mens 375.000 mennesker evakueres, bliver orkanen, Michael, kraftigere og kraftigere, og meteorologer frygter nu et kategori fire-monster

Natten til onsdag dansk tid udviklede orkanen Michael sig til en kategori tre-orkan, og udviklingen fortsætter. Lige nu forventes det, at Michael bliver et kategori fire-monster, før den for alvor rammer Floridas kyst onsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tidligt onsdag morgen havde 180.000 mennesker fået besked på, at de skal evakueres, før den mest ødelæggende orkan i Florida i flere årtier forventes at ramme. Det tal er nu mere end fordoblet og lyder på 375.000.

Orkanen bliver kraftigere time for time, da den bliver opvarmet af det varme havvand i den Mexicanske Golf. Onsdag morgen ligger vindstyrken på 201 km/t, og det lyder, at den kan skabe farlige vindstød og en 'livstruende stormflod'.

Michael kan dræbe

Det er beboere i de lavtliggende kystområder i mindst 20 forskellige amter i Florida, som ifølge myndighederne bør evakueres.

- Hvis ikke du følger advarslen fra myndighederne, kan stormen dræbe dig, har Floridas guvernør, Rick Scott, advaret.

Flere beboere har ytrer, at de har i sinde at blive i deres hjem, selvom de ved, at orkanen kan blive livstruende, og det bekymrer myndighederne.

- Vi ser ikke den trafik på vejene, som jeg havde forventet, eftersom vi har udsendt en evakueringsvarsel, der gælder 75 procent af amtet, siger sheriffen i Bay County, Tommy Ford.

Meteorologer siger, at orkanen Michael har potentiale til at blive en af de værste storme i det nordvestlige Floridas historie.

I videoen over artiklen kan du de oversvømmelser, som man allerede nu kæmper med langs Golfkysten