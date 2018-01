Oscarvinder anklaget for voldtægt

Fire kvinder har anklaget oscarvindende filmproducent, manuskripforfatter og instruktør, Paul Haggis for voldtægt og seksuelt misbrug .

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I forbindelse med en allerede eksisterende retssag mod instruktøren, hvor en enkelt kvinde har anklaget ham for overgreb, er yderligere tre kvinder nu kommet til.

En af dem har anklaget ham for at have tvunget hende til oralsex, hvorefter han har voldtaget hende. En anden kvinde har anklaget ham for rendyrket voldtægt.

The Associated Press har talt med alle tre kvinder, hvor en af dem fortæller, at Paul Haggis forsøgte at antaste hende, da han sagde, at han ville op i hende. Men inden det skete, lykkedes det for kvinden at flygte.

Nægter sig skyldig

Under retssagen blev Haggis konfronteret med de nye kvinders beskyldninger, men her nægtede hans advokat, Chrstine Lepera, at den 64-årige instruktør skulle have voldtaget nogen.

Han selv har også nægtet sig skyldig i den oprindelige anklage om voldtægt, hvor forurettede og hendes advokat har krævet 9 millioner dollars for at undgå retsforfølgelserne. Det har Haggis kaldt for afpresning.

Blev aggressiv

Den igangværende retssag blev begyndte, da publicisten Haleigh Breest anklagede instruktøren for voldtægt. Efter hende har tre andre kvinder meldt sig og er kommet med lignende anklager.

Dem The Associated Press talt med - men ingen af dem ønsker at stå frem med navn.

I tre interviews, som blev lavet uafhængigt af hinanden, har kvinderne forklaret overgrebene, som er fundet sted mellem 1996 og 2015.

Alle kvinderne var på et tidligt stadie i deres karriere i underholdningsbranchen da det skete. Og alle gangene havde instruktøren lokket dem til private eller semi-private steder med en påstand om at ville diskutere produktioner eller andre faglige emner.

I alle tilfælde havde Haggis først forsøgte at kysse dem. I to af sagerne havde kvinderne prøvet at kæmpe imod, men her var det også eskaleret til, at Haggis var blevet aggressiv.

Truede med jobbet

I en af de nye anklager fortæller en kvinde, at hun i 1996 som 28-årig havde arbejdet som publicist på et af Haggis tv-shows, da han pludselig overskred hendes grænser.

En nat ringede han til hende og bad hende komme ind på sit kontor, hvor de skulle gennemgå nogle billeder fra showet.

- Jeg synes, det var mærkelig, men jeg gik med til det. Han var den ultimative chef, så jeg følte ikke, jeg kunne sige nej, fortalte hun.

Da Haggis kom, var der ingen andre på kontoret - for det var jo nat. Han havde insisteret på, at de talte bagerst i lokalet, hvor han så begyndte at kysse hende.

- Jeg prøvede at trække mig væk, men han insisterede. Han spurgte om jeg ville fortsætte med at arbejde her. Og så tvang han mig. Jeg var følelsesløs. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, fortæller hun..

Ifølge kvinden tvang Haggis hende til oralsex, før han skubbede hende ned på gulvet og voldtog hende.

Paul Haggis har blandt andet været manusskriptforfatter til filmene, Million Dollar Baby og Crash.

Opdateres ...