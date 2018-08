Otte-årig ramt af bil: Politiet leder efter fører af hvid Opel

En dreng på otte år er lørdag kommet til skade, efter at en bil ramte ham på vejen Ved Bellahøj Syd. Efterfølgende forlod bilisten området, og lørdag aften oplyser Københavns Politi på Twitter, at de stadig leder efter en kvindelig fører af en hvid Opel, der menes at være indblandet i ulykken.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef ved Københavns Politi Thomas Tarpgaard, at flere børn var sammen, da ulykken skete.

- Den hvide Opel har ramt drengen, og det var nogle børn i samme aldersgruppe, der legede sammen, og så blev den otte-årig dreng ramt af bilen, og derefter kørte bilen fra stedet, siger vagtchef ved Københavns Politi Thomas Tarpgaard til Ekstra Bladet.

Vagtchefen pointerer også, at føreren af bilen muligvis ikke er klar over, at hendes bil stødte ind i drengen.

- Vi ved faktisk ikke, om kvinden har været bekendt med, at hun har ramt ham.

Københavns Politi håber på, at føreren henvender sig, så de kan få opklaret, hvad der præcist er sket i sagen.

- Vi håber, at den kvindelige fører kommer i tanke om, at hun har kørt på vejen Ved Bellahøj Syd på dette tidspunkt, og så får vi hende afhørt, og derefter må vi finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, siger vagtchefen.

Politiet oplyser, at drengen ikke har fået livstruende eller invaliderende skader, og at familien er underrettet.