Otte års fængsel for narkosmugling

En 31-årig litauisk mand er blevet idømt otte års fængsel og udvisning for at have smuglet narko.

Han blev anholdt ved grænsen i sommer, hvor han havde mere end 13 kilo ecstasy på sig - svarende til cirka 31.200 piller - samt over 300 gram amfetamin.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 31-årige blev 4. juli udtaget til kontrol ved Frøslev Grænse, hvor betjentene og toldere fattede mistanke mod ham. De undersøgte derfor hans ejendele og køretøj. Der var hold i mistanken, for de fandt narkoen.

Han har erkendt, at han har smuglet narkoen.