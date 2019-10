Otte bilbrande i nat: 'Det lugtede helt forfærdeligt'

Nattens otte bilbrande i Københavns Nordvestkvarter er frustrerende for dem, det er gået ud over, og for de beboere, der i flere timer blev plaget af høje brag og lugtgener fra de brændende biler, men ellers er reaktionen afdæmpet tirsdag morgen.

Både på Hjortsholms Allé, Oldfuxvej og Borgskrivervej er hundelufterne ude. Og flere af beboerne på vejen er forbi de store afsvedne pletter på asfalten, der fortæller, at ilden har haft godt fat i de biler, der er blevet ramt.

- Jeg har det sådan, at der sker så meget andet. Bor man i en by, så må man tage nogle af de gener med, som sådan noget jo er. Det havde været værre, hvis folk var kommet noget til, eller hvis et hus havde været brændt, siger Steen Winther, som bor skråt over for en Toyota, der totalt udbrændte.

Bilbrandene har ramt tre forskellige steder i Københavns Nordvestkvarter. Foto: Aleksander Klug

Ejeren af Toyotaen bor ikke i nærheden. Det er en af de biler, der på grund af generel mangel på parkeringspladser bare er blevet parkeret der, fordi der var plads.

- Men det lugtede helt forfærdeligt. Og så kom der nogle høje brag, fortæller Steen Winther videre.

En kvinde, som kom forbi på cykel i det samme, kan huske, hvordan der ganske tæt ved var en bilbrand i forsommeren.

- Det er jo nogle vilkår, man må forholde sig til. Jeg tænker, at det måske kunne være nødvendigt med noget overvågning efterhånden, siger hun.

Ved Hjortholmsvej vider store sorte pletter på asfalten tirsdag om, at der har været gange i den. Foto: Aleksander Klug

På Borgskrivervej brændte en bil yderligere. Og Jeanette Riis fik tirsdag morgen besked om, at hendes bil også var blevet beskadiget. Lige foran hendes køler holdt en bil parkeret, der brændte helt ud.

Varmen fra branden fik kofangeren til at boble op, og lygteglassene til at smelte. Nu står den på autohjælp, værksted og dialog med forsikringsselskabet.

- Det er pisse ærgerligt. Det er frustrerende. Et er, at man selv kan komme til at lave en skade på sin bil. Men når det sker på den måde, er det da irriterende, siger Jeanette Riis.

Til Ritzau forklarede politiet sent mandag aften, at man efterforsker brandene som kriminelle handlinger.

Ekstra Bladet har tirsdag formiddag været i dialog med Københavns Politi, som fortæller, at man lige nu er i gang med at få fastslået, hvor mange af bilbrandene der vurderes til at være påsatte.

Der er ingen meldinger om anholdte eller tilskadekomne.