Otte livstidsdomme til HA-medlemmer

Tirsdag blev der delt otte livstidsdomme ud til Hells Angels-medlemmer i den tyske landsret i Berlin efter en fem år lang retssag.

En af de livstidsdømte var den notoriske rockerpræsident og leder af en af HA's Berlin-afdelinger, Kadir Padir, af politiet i Berlin jævnligt omtalt som 'Kadir Capone'.

Det skriver tyske Bild.

I alt var 11 mand placeret på den panserglas-tildækkede anklagebænk.

Sagen drejede sig om en likvidering af Bandidos-sympatisør Tahir Özbek.

Drabet var personligt motiveret mellem tysk-tyrkiske fjender i det kriminelle miljø og udspillede sig i spillehallen Expekt i Berlin-bydelen Reinickendorf om aftenen 10. januar 2014, hvor den dræbte Tahir Özbek var stamgæst.

13 hætteklædte mænd stormede lokalet og affyrede otte skud mod den sagesløse Özbek, som Bild skriver havde ladt skudsikker vest og pistol hænge i garderoben.

- Der var tale om en decideret henrettelse. Offeret havde ikke en chance, har Sjors Kamstra, statsadvokaturen ved delstaten Berlin, tidligere forklaret ved et pressemøde.

35-årige Kadir Padir blev dømt som bagmanden, og resten blev som medlemmer af dødspatruljen dømt for medvirken til mord.

Mordet var angiveligt bestilt som et hævntogt for et slagsmål ved en natklub på Alexanderplatz, hvor Özbek og et par andre skulle have knivstukket to HA-tilknyttede dørmænd og med kølleslag påført en tredje kraniebrud. Derudover skulle Özbek og Padir også have haft et horn i siden på hinanden igennem længere tid.

Özbek selv var i forvejen meget velkendt af politiet for en del voldelige ugerninger.

Dengang 26-årige Tahir Özbek var ikke selv et af Guds bedste børn. En januaraften i 2014 blev han likvideret i en spillehal, angiveligt som hævn for et voldeligt overfald. Foto: Privatfoto

Ville bare have Kadir Padir knaldet

Mordsagen havde været i gang siden november 2014 og var fra start af kontroversiel.

Blandt andet har det været diskuteret, om Berlins politi bevidst fravalgte at gribe ind i mordet, selvom de vidste, det var planlagt.

For eksempel vurderede retten undervejs i sagen, at politiet var så forhippede på at få rockeren dømt for et eller andet, at man derfor undlod at forhindre drabet, skrev tyske Berliner Zeitung i 2018.

Det var Berlins politi dengang ude at beklage over for flere medier.

'Rettens voldsomme beskyldninger har ramt os hårdt. Vi ser beskyttelse af liv og førlighed som et af vores kerneområder. Vi er i tæt kontakt med Statsadvokaten for at få klarlagt sagen', sagde politiet dengang til Berliner Zeitung og Bild.

Kronvidne fik nedsat straf

Dommeren kaldte ved domsafsigelsen Kadir Padir for et 'dyssocialt alfadyr' og udpegede ham som manden bag det hele.

Kadir Padir har rødder i den indvandrertunge bydel, Wedding. Forældrene var indvandret fra Tyrkiet, og faren arbejdede i Berlin på Osram-fabrikken, der blandt andet laver el-pærer.

Det tætte og godt 100 kilo tunge muskelbundt Padir var tidligere succesfuld amatørbokser, hvor han blandt andet var tysk mester, inden han for alvor gjorde karriere i Berlins kriminelle underverden.

Den 32-årige også velkendte rockerboss Tassra Zargaran - kaldet 'perseren' valgte to måneder inde i forløbet at hjælpe politiet med opklaringen.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, hvordan Zargaran har delt gavmildt ud af beretninger fra bandemiljøet og om netop Kadir Padir.

Zargaran, placeret separat bag panserglas for at beskytte hans liv, slap derfor som kronvidne med en mildere straf på 12 års fængsel.

Han skal fælde Berlins 'danske' HA konge

Derudover blev en 10. tiltalt frifundet for medvirken til mordet og idømt en langt mildere straf.

Var i nær kontakt med danskere

Delstaten Berlins indenrigsminister Andreas Geisel har over for Bild udtrykt stor begejstring for dommene.

- Det er en god dag for retsstaten. Med tanke på gerningens koldblodighed finder jeg denne dom absolut rimelig. Jeg håber, den får en passende signalvirkning, siger Andreas Geisel.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om sagen og om den nu dømte Kadir Padir.

På et tidspunkt smykkede Kadir Padir sig en overgang med et dansk rygmærke for at drille delstaten Berlins myndigheder, efter de havde ulovliggjort hans HA-afdeling.

Og Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Padir jævnligt har været i Danmark, hvor han blandt andet har besøgt HA's Amagerafdeling og var i nær kontakt med de centrale HA'ere Sven 'Svin' holst og nu afdøde Michael Brokside.

