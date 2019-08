Otte sigtet: Snød ældre kvinder for millioner

Otte unge mænd er her til morgen blevet fremstillet i grundlovsforhør, alle sigtet for at have bedraget sig til et beløb i millionklassen - de nægter sig skyldige

En intens stemning prægede retslokalet i Københavns Byret her til morgen, da otte mænd blev fremstillet i grundlovsforhør, sigtede for på bedragerisk vis at have franarret penge fra især midaldrende og ældre kvinder.

Der er tale om seks mænd i 20'erne og to som er under 20.

Metoden var ifølge anklagemyndigheden f.eks. at de kontaktede kvinderne pr telefon og franarrede dem deres NemID-oplysninger. Bedrageriet kunne i følge politiet lade sig gøre ved at stresse ofrene og bilde dem ind, at de hurtigst muligt skulle bruge oplysningerne for at standse uautoriserede transaktioner.

Omfanget af bedrageriet er endnu ikke fuldt opgjort, men anklagemyndigheden vurderede, at der er tale om et samlet beløb på 'ikke under 4 millioner kroner'.

Alle de sigtede nægter sig skyldige, og kun én var indstillet på at afgive forklaring til retsmødet i dag. Der blev desuden truffet beslutning om at nedlægge navneforbud.

Retslokalet var godt fyldt op, og pårørende til flere af de sigtede sad på tilhørerrækkerne. Inden dørene blev lukket for offentligheden af hensyn til den videre efterforskning, påpegede en af forsvarsadvokaterne i retten, at hans klient kun havde fået en banan at spise siden anholdelsen i går formiddag, og han bad om, at der kunne skaffes lidt mad.

Ofrene er ældre mennesker

Politiet oplyste efter anholdelsen af de otte mistænkte i går, at der var tale om en koordineret fremgangsmåde, og at netværket af telefonbedragere hovedsagligt har udset sig ældre mennesker som deres ofre.

Det oplystes til grundlovsforhøret, at ét af ofrene er blevet franarret 780.000 kroner. De kvindelige ofre er blandt andet fra Næstved, Hillerød og Svendborg.

- Vi ser med stor alvor på disse sager, der ofte har uoverskuelige konsekvenser for især ældre mennesker. Der er flere eksempler på folk, der har mistet hele deres opsparing, som ellers skulle være det økonomiske fundament i deres alderdom, siger Torben Henriksen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politis afdeling Særlig Efterforskning Øst, i pressemeddelelsen.

Politiet advarer om, at man på intet tidspunkt skal udlevere personlige oplysninger som kontonumre og NemID telefonisk, eller til folk man ikke har mødt personligt.