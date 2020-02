Otte søfolk fra narkoskib fængslet

Opdatering: En dommer i Københavns Byret har ifølge Ritzau besluttet at varetægtsfængsle otte søfolk i sagen om 100 kilo kokain. Dermed er hele besætningen frihedsberøvet frem til 27. februar.

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Otte besætningsmedlemmer fra containerskibet Duncan Island, hvor der lørdag blev beslaglagt en kæmpe mængde kokain, bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør.

De er sigtet i sagen om indsmugling af mindst 100 kilo kokain til Danmark.

I forvejen er 16 andre søfolk blevet varetægtsfængslet til 27. februar. Desuden er yderligere tre mænd - en russer og to letter - fængslet for at have modtaget den store mængde kokain.

De otte, som alle er mænd i alderen fra 24 til 54 år, blev første gang fremstillet i grundlovsforhør, hvor dommeren besluttede at opretholde anholdelsen i tre døgn.

Onsdag blev mændene drypvis ført ind i retssal 23 i Slutterigade, som var plastret til med bevæbnede betjente.

Fire af mændene, som anklagemyndigheden ønsker varetægtsfængslet, er filippinere, tre russere og ifølge Ritzau en fra Letland.

Smidt ud

De nåede alle ved hjælp af to tolke at oplyse deres identitet og fødselsdage, hvorefter dommeren trods pressens protester fulgte anklagerens begæring om at lukke dørene.

Inden de fire fremmødte journalister blev smidt ud, oplyste dommeren, at de sigtede søndag alle var villige til at svare på spørgsmål.

Voldsom aktivitet på narkoskibet

Det 178 meter lange containerskib var udover den store mængde narkotika ifølge Ritzau lastet med bananer og broccoli.

Politiets teori er, at stoffet skulle til København og muligvis andre steder i Skandinavien, fremgår det af sigtelsen.

Onsdag var der heftig aktivitet på skibet, som fortsat ligger i havnen i Kalundborg, og siden bordingen lørdag har været underkastet grundige undersøgelser.

Skibet, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev bordet af Politiets Aktionsstyrke - AKS - kom fra Sydamerika og var på vej til Rusland.

I alt 27 personer blev anholdt under den ifølge politiet internationalt koordinerede aktion. Anholdelserne og beslaglæggelsen af den store mængde narkotika skabte allerede søndag travlhed i Københavns Byret, hvor man kørte de anholdte til grundlovsforhør i en bus fra Egon's Turistbusser.

Narkoskibet blev sejlet til Kalundborg, hvor de anholdte blev taget fra borde. Foto: Per Rasmussen

Kastede kokain fra skib

Før anholdelserne blev kokain kastet ud fra containerskibet til en mindre båd ud for Langelands østkyst, hvorfra det blev fragtet til Spodsberg ved Langeland i en mindre båd.

Herfra skulle tre mænd ifølge sigtelsen transportere kokainen videre i en Hyundai, men inden de nåede så langt, greb politiet ind.

Her er narkoskibets rute: Kokain for 45 millioner

De første 15 personer, der søndag blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede sig alle skyldige. De er alle sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 191. Kokainen blev ifølge sigtelsen smuglet efter forudgående aftale.

Politifolk og toldere var tirsdag i gang med at ransage Duncan Island. Foto: Per Rasmussen

Millioner kroner værd

To advokater for skibsrederiet var søndag også mødt op for at følge sagen. Onsdag var mindst en forsvarer for en allerede varetægtsfængslet mødt op som nysgerrig tilhører.

De anholdte på 'Duncan Island' kommer fra henholdsvis Filippinerne, Rusland, Letland, Ecuador, Polen, Ukraine og Indien - ingen er danskere.

Den beslaglagte mængde kokain er mange millioner kroner værd.

- Når de sælger narkoen på gaden, så geninvesterer de blandt andet fortjenesten i ny kriminalitet, og de penge mangler nogen nu og kan derfor ikke blive investeret i våben, køretøjer og andet, der understøtter den organiserede kriminalitet, sagde lederen af Center for speciel efterforskning ved Københavns Politi, politiinspektør Dannie Rise forleden.