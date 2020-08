Otte tiltalt for Rungsted-drab

Manddrab, forsøg på manddrab og besiddelse af skydevåben.

Det er sigtelserne mod otte personer, der sidste år menes at have taget part i det såkaldte Rungsted-drab, der foregik på Rungsted Strandvej en tidlig aften 6. april.

Her blev en 20-årig mand likvideret med et skud i panden som følge af kranie- og hjernelæsioner, mens en anden blev ramt af skud i højre og venstre lår mindst fem gange, hvilket blandt andet medførte brud på højre lårben og at offeret blev bragt i livsfare.

Anklagemyndigheden har derudover nedlagt påstand om udvisning af den ene tiltalte i sagen.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

To mænd fængslet efter skuddrab

Det var noget nær kaos på Rungsted Strandvej 6. april 2019. Her gik to grupperinger til angreb på hinanden ved 18-tiden, hvilket resulterede i, at en 20-årig mand blev dræbt af skud og flere personer kom slemt til skade. I baggrunden ses en person, der blev anholdt i forbindelse med opgøret. Foto: Kenneth Meyer

Skærpende omstændigheder

Af anklageskriftet fremgår det ligeledes, at opgøret på en af de dyreste adresser i Danmark var mellem grupperinger af personer fra Nivå og Kokkedal.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det medlemmer af den nu forbudte bande Loyal To Familia på den ene side, der på daværende tidspunkt var fra Nivå, og gruppering fra Kokkedal på den anden side.

De involverede personer brugte både pistoler, knive og biler som våben i det, der var et alvorligt voldsorgie mellem bandemedlemmer.

Da opgøret anses som værende en del af en bandekonflikt kan de tiltaltes straf blive fordoblet ifølge paragraf 81a, fremgår det også af anklageskriftet.

Rungsted Strandvej var helt lukket for trafik efter det voldsomme opgør. Her ses nogle af de biler, der var involveret i konfrontationen mellem de to grupperinger. Foto: Kenneth Meyer

Lang efterforskning

To personer blev kort efter drabet anholdt og varetægtsfængslet for deres rolle i opgøret.

Men efterforskningen af drabet i Rungsted har været ualmindelig langtrukken. Senest tilbage i april i år forsøgte anklagemyndigheden at få seks af de otte tiltalte varetægtsfængslet for deres involvering i sagen.

Begæringen kom efter en længerevarende efterforskning, der resulterede i tiltalerejsningen mod de i alt otte mænd.

Retten fandt dog ingen grund til at varetægtsfængsle de seks, da der ikke var nogen grund til at tro, at de havde mulighed for at forstyrre efterforskningen så lang tid efter hændelsen.

Derfor er der, ganske usædvanligt, også kun to personer varetægtsfængslet i forbindelse med sagen, mens de seks øvrige er på fri fod.

Dræbte skulle i retten for videreførsel af LTF

Den dræbte 20-årige skulle tre dage efter sin voldsomme død have været i retten. Her var han tiltalt for at videreføre den forbudte bande Loyal To Familia.

Det skulle blandt andet være foregået i Nivå centeret, hvor den dræbte sammen med to andre gik rundt med kasketter og huer med et stort F på, der ifølge politiet er en forkortelse for 'Familia'.

Der skulle derudover have foregået hashsalg i baggården til spillestedet Chancen.