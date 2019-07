Otteårig dræbt: Skubbet ud foran tysk tog

En frygteligt drama udspillede sig mandag formiddag på en perron på Frankfurt Hauptbahnhof i Frankfurt.

Ifølge politiet blev en otteårig dreng og hans mor skubbet ud på skinnerne, netop som toget rullede ind på perronen. Moderen fik reddet sig selv op, men den otteårige blev kørt ned og dræbt på stedet.

Det bekræfter Polizei Frankfurt på Twitter.

Samtidig oplyser politiet, at de har anholdt en 40-årig mand, der er sigtet for at skubbe familien ud på skinnerne.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist skete på perronen, men flere vidner har fortalt, at de så en mand i mørkt tøj skubbe mor og søn ud foran toget.

Politiet oplyser desuden, at personen, der er mistænkt for at stå bag, prøvede at skubbe endnu en person ud på skinnerne. Det lykkedes dog ikke.

Isabell Neumann, der er talsmand hos politiet, siger, at der ikke ser ud til at være nogen forbindelse mellem gerningsmanden og ofrene.

Moren er blevet bragt til hospitalet. Hendes tilstand kendes ikke umiddelbart.