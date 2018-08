Otteårig dreng død: Spiste fars stoffer

En amerikansk dreng er død, efter at have indtaget crystal meth. Han troede, at det var morgenmad

Otteårige Curtis Collmann III døde, efter at han angiveligt spiste sin fars crystal meth i den tro, at det var et morgenmadsprodukt.

Curtis spiste nok af de farlige stoffer til at slå en voksen mand ihjel og indtog 180 gange mere, end hvad der betegnes som en dødelig dosis.

Hændelsen skete i drengens hjem i den amerikanske delstat Indiana.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt USA Today og lokalmediet Seymour Tribune.

Ringede ikke til politiet

I stedet for at ringe til politiet, da han så sin søn blev dårlig, valgte Curtis' 41-årige far, Curtis Collman III, at ringe til en ven.

- Jeg skal ikke tilbage til fængsel, skulle faren have sagt ifølge Seymour Tribune.

Derefter tog han sønnen med til sine forældre, som ringede efter hjælp. Men der var det for sent.

Curtis Collmann II risikerer op til 40 års fængsel. Foto: Texas Police News

Flere anklager

Curtis Collman II blev efter sønnens død arresteret og er nu anklaget for en række forskellige forhold.

Blandt andet er han anklaget for at nægte at ringe til myndighederne, at true folk, der ville ringe til myndighederne, at true med en pistol, at være i besiddelse af ulovlige stoffer, samt at være skyld i sønnens død.

Faren, Curtis Collman II, er også tidligere dømt for seksuelt misbrug af en mindreårig.

Han risikerer mellem 20 og 40 års fængsel, mens chefanklageren fra det lokale politi Jackson County Chief Deputy er en anden overbevisning og vil gå efter en højere straf.

- 50 år vil være passende, siger anklager Jeffrey Chalfant.