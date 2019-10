Otteårig dreng forsvandt: Fundet 160 km væk

Kender du noget til sagen? Tip os på 1224@eb.dk

Panikken må have været stor, da en otteårig dreng pludselig forsvandt fra sin familie under en tur til Aarhus.

Familien, der havde taget turen fra Esbjerg, havde været på gågaden, da de pludselig manglede drengen. En stor eftersøgning blev sat i gang, fortæller Martin Christensen, vagtchef ved Østjyllands Politi.

- Drengen er væk i nogle timer, hvorfor vi leder i indre by. Vi har en formodning om, at han måske befinder sig i en butik, så der kigger vi selvfølgelig, siger han.

Men den snarrådige dreng havde selv løst situationen.

- Vi får på et tidspunkt mistanke om, at han selv har taget toget hjem til Esbjerg. Derfor får vi noget familie til at stille sig klar på stationen - og det viste sig at være tilfældet, siger vagtchefen.

Politiet kunne dog ikke oplyse, om den otte-årige dreng også havde formået at købe billet til toget.