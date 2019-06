Otteårig faldt over bord på Scandlines-færge

En otteårig dreng faldt onsdag over bord på en Scandlines-færge ved Gedser.

Det var rent held, at der ikke skete drengen noget alvorligt, skriver TV2 Øst.

- Jeg kan bekræfte, at en otteårig dreng faldt over bord. Vi var dernede. Men der var ingen tilskadekomne, siger vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV2 Øst.

Rederiet Scandlines bekræfter også over for mediet, at en dreng onsdag faldt over bord.

Episoden fandt sted, mens færgen lå i Gedser Havn.

- Det skete på grund af uopmærksomhed fra forældrenes side, oplyser Anette Udstrup Svendsen, kommunikationschef ved Scandlines, over for TV2 Øst og tilføjer:

- Det lykkedes færgepersonalet at få reddet drengen sikkert op af havet.