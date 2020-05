Otteårig søn fandt sin far knivdræbt

Omkring klokken 22 den 4. september 2019 blev 58-årige Kim Behrendt Jørgensen fundet knivdræbt i sit hjem på Ekkodalen i Erritsø. Drabet skete, mens mandens otteårige søn sov på sit værelse.

Ekstra Bladet har snakket med ekskonen til den dræbte Kim Behrendt Jørgensen, som bekræfter, at det var hendes otteårig søn, der fandt sin far død med et stort hul i brystet.

Havde forsøgt at finde telefon

Drengen havde overnattet ved sin far, som han så ofte gjorde. Om morgenen var han stået op og havde fundet sin far død i køkkenet omgivet af blod. Drengen forsøgte i panik at finde sin fars telefon for at ringe 112, men det lykkedes ikke. Derefter var drengen løbet ud på gaden og videre ud på en stor vej for at løbe hjem til sin mor, som boede blot 800 meter derfra.

En kvinde havde set drengen komme løbende og havde spurgt, hvad der foregik. Drengen fortalte, at hans far lå død derhjemme. Kvinden havde samlet drengen op og slået alarm.

Moderen fortæller, at hendes søn i dagene efter havde haft det svært, men får i dag professionel hjælp.

- Nogen dage er bedre end andre, men han er virkelig den sejeste dreng i verden. Han er god til at snakke om det, og vil gerne dele sine tanker med mig.

- Vi lever i dag et godt liv, men jeg har mistet min søns far, som jeg var sammen med i 16 år. Vi havde et dejligt venskab, og der var aldrig noget. Endnu værre så har min søn mistet sin far.

Moderen til drengen vil gerne være anonym for at beskytte sin familie, men hun har fået fremvist, hvad der er blevet skrevet i artiklen.

Senere i dag falder der dom i sagen. Den sigtede 52-årige mand erkender sig skyldig.